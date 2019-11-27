Ozon сообщил о рекордном росте продаж за последние 15 лет
Оборот интернет-магазина Ozon за III квартал 2019 г. составил 19,2 млрд руб (включая НДС), сообщила компания. Это на 97% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Там сказано, что это самый высокий показатель темпов роста за последние 15 лет. При этом сама компания остается убыточной (4,6 млрд руб. за 2018 г., по данным «СПАРК-Интерфакс» — «Ведомости»), говорит ее представитель.
Высокие темпы продаж компания объясняет развитием маркетплейса и запуском новых сервисов, например, Ozon Card с кэшбеком или сервисом, который позволяет покупателям приобретать товары в рассрочку. Еще одна причина — увеличение продаж в регионах. По данным Ozon, рост продаж во всех федеральных округах, кроме Центрального, Северо-Западного и Дальнего Востока, составил более 120%. Самую высокую динамику показали Южный (+172%) и Северный федеральные округа (+183%). По словам представителя компании, Ozon мог бы расти еще быстрее — более чем на 100%, но рост сдерживает нехватка складов.
Основные владельцы Ozon – АФК «Система» и ее венчурный фонд (35,6%), а также Baring Vostok.