Ozon сообщил о рекордном росте продаж за последние 15 лет

Высокие темпы продаж компания объясняет развитием маркетплейса и запуском новых сервисов, например, Ozon Card с кэшбеком или сервисом, который позволяет покупателям приобретать товары в рассрочку. Еще одна причина — увеличение продаж в регионах. По данным Ozon, рост продаж во всех федеральных округах, кроме Центрального, Северо-Западного и Дальнего Востока, составил более 120%. Самую высокую динамику показали Южный (+172%) и Северный федеральные округа (+183%). По словам представителя компании, Ozon мог бы расти еще быстрее — более чем на 100%, но рост сдерживает нехватка складов.