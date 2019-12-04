РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
По информации источников, заменить партнера в проекте попросила пакистанская госкомпания ISGSL, опасающаяся санкций в отношении российской компании. США ввели секторальные санкции против «Ростеха» в 2014 г.
«Проект реализуется на условиях межправительственного соглашения, и его исполнителем должна быть госкомпания. Поэтому министерство нам предложило войти в проект. Сейчас рассматриваем предложение», — уточнил источник издания в «Зарубежнефти». По его словам, речь идет о неконтрольном пакете в совместном предприятии — доли в размере 49% или менее. Сейчас основным акционером оператора строительства газопровода Oriental Stream Limited, зарегистрированного в Пакистане, является «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Дмитрия Пумпянского. Она продолжит участвовать в проекте, утверждают источники РБК.
Возможность вхождения в проект «Зарубежнефти» российская и пакистанская стороны будут обсуждать 11 декабря в Исламабаде. В этот день состоится шестое заседание Российско-Пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством министра промышленности Дениса Мантурова и министра экономики Пакистана Мухаммада Хаммада Азхара.