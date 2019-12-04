На субсидию для большой газовой турбины претендует только компания Мордашова

Правительство предусмотрело 7 млрд руб. субсидий на производство российских газовых турбин, если инвестор вложит в разработку такую же сумму. Первый конкурс на получение субсидии должен был состояться в ноябре, но тогда заявка «Силовых машин» не прошла отбор. В ней не было достаточных сведений, необходимых для проведения научно-технической экспертизы проекта, пояснил представитель Минпромторга.