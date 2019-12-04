На субсидию для большой газовой турбины претендует только компания Мордашова
«Силовые машины» Алексея Мордашова вновь стали единственным участником повторного конкурса на получение субсидии на разработку газовых турбин большой мощности, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Сейчас в министерстве изучают заявку единственного участника, протокол с результатами будет опубликован позже, сказал он.
Сейчас в России не производят собственные газовые турбины большой мощности. «Силовые машины» разрабатывают газовые турбины мощностью 65 МВт и 170 МВт. Компания рассчитывает создать первую российскую газовую турбину на 170 МВт до конца 2023 г.
Правительство предусмотрело 7 млрд руб. субсидий на производство российских газовых турбин, если инвестор вложит в разработку такую же сумму. Первый конкурс на получение субсидии должен был состояться в ноябре, но тогда заявка «Силовых машин» не прошла отбор. В ней не было достаточных сведений, необходимых для проведения научно-технической экспертизы проекта, пояснил представитель Минпромторга.
«Ведомости» ожидают комментарий «Силовых машин».