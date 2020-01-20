Wizz Air будет летать из «Пулково» в Братиславу, Вильнюс, Бухарест и Софию
Венгерский лоукостер Wizz Air назвал первые направления, по которым планирует летать из Санкт-Петербурга в режиме открытого неба. 1 июня лоукостер начнет полеты в Братиславу, 3 июня – в Вильнюс, 1 июля – в Бухарест, 2 июля – в Софию, рассказал гендиректор авиакомпании Джозеф Варади, его цитирует «Интерфакс».
Сейчас Wizz Air летает в «Пулково» только из Будапешта. Режим открытого неба заработал в Санкт-Петербурге с 1 января, он позволяет иностранным авиакомпания летать в город не только из страны своей регистрации, но и из других стран, которые одобрит Минтранс России. В декабре Минтранс сообщал, что с 1 января начинает официально принимать заявки от иностранных авиакомпаний на полеты в Санкт-Петербург. Заинтересованность, по данным министерства, проявляли лоукостеры Ryanair, EasyJet, Wizz Air, Volotea, Air Baltic, Fly On.
Российские авиакомпании из Санкт-Петербурга в эти города не летают. Wizz Air уже открыл продажи на эти рейсы: билет в одну сторону в Вильнюс стоит от 30 евро, в Софию – от 40 евро, в Бухарест и Братиславу – от 70 евро, сообщается на сайте перевозчика. В эти города Wizz air будет летать от двух до четырех раз неделю.