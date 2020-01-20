Wizz Air будет летать из «Пулково» в Братиславу, Вильнюс, Бухарест и Софию

Сейчас Wizz Air летает в «Пулково» только из Будапешта. Режим открытого неба заработал в Санкт-Петербурге с 1 января, он позволяет иностранным авиакомпания летать в город не только из страны своей регистрации, но и из других стран, которые одобрит Минтранс России. В декабре Минтранс сообщал, что с 1 января начинает официально принимать заявки от иностранных авиакомпаний на полеты в Санкт-Петербург. Заинтересованность, по данным министерства, проявляли лоукостеры Ryanair, EasyJet, Wizz Air, Volotea, Air Baltic, Fly On.