«Теремок» раскритиковал включение «Макдоналдса» в список системообразующих компаний

«У них много сотрудников? А у нас мало? Если взять 10 крупных российских сетей, то будет столько же. Но нам шиш с маслом, а они системные и им поддержка? Вам не стыдно? – написал Гончаров. – Америка нам санкции, а мы им поддержку бизнеса на нашей территории. Аплодирую стоя!»