«Коммерсантъ»: ВТБ предоставит «Аэрофлоту» каникулы по лизингу 67 самолетов
«ВТБ Лизинг» предоставит лизинговые каникулы для «Аэрофлота» на шесть месяцев 2020 г. с отсрочкой погашения задолженности до июля 2021 г. С апреля по сентябрь он не будет взимать с авиаперевозчика лизинговые платежи по 67 самолетам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке лизинга.
К июлю 2021 г. должны возобновиться в полном объеме полеты по международным направлениям. Полученной к середине высокого сезона авиакомпанией выручки хватит на погашение задолженности, пишет газета. По оценке ее собеседников, сумма составит $180–220 млн. Гендиректор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации.
По данным газеты, отсрочка будет получена «Аэрофлотом» по 50 Boeing 737NG (большая часть находится в эксплуатации у «Победы»), четырем Boeing 747 (у авиакомпании «Россия»), двум Boeing 777, девяти Airbus A319 (часть из них — у авиакомпании «Аврора»), одному A320 и одному самолету A330. Это 19% авиапарка «Аэрофлота». Как отмечает «Коммерсантъ», среди лизингодателей «Аэрофлота» кроме «ВТБ Лизинг» — структуры Сбербанка (по десять Boeing 737), Государственной транспортной лизинговой компании (два Boeing 777, четыре A320), «ВЭБ-лизинг» (пять SSJ), Dikkys Investment Ltd (пять A320). Собеседник газеты рассказал, что некоторыми из них также ведутся переговоры.
Переговоры о переходе на постоплату ведутся и с топливозаправочными компаниями, сообщили источники на рынке. По данным газеты, это дочерние предприятия «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла». Кризис в отрасли авиаперевозок связан с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и прекращением полетов из-за закрытия границ. Пандемией охвачено более 150 стран мира, заражено коронавирусом, по данным Всемирной организации здравоохранения на 23 марта, 332 930 человек, умерли от инфекции 14 510. В России 438 заболевших.