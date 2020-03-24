«Коммерсантъ»: ВТБ предоставит «Аэрофлоту» каникулы по лизингу 67 самолетов

По данным газеты, отсрочка будет получена «Аэрофлотом» по 50 Boeing 737NG (большая часть находится в эксплуатации у «Победы»), четырем Boeing 747 (у авиакомпании «Россия»), двум Boeing 777, девяти Airbus A319 (часть из них — у авиакомпании «Аврора»), одному A320 и одному самолету A330. Это 19% авиапарка «Аэрофлота». Как отмечает «Коммерсантъ», среди лизингодателей «Аэрофлота» кроме «ВТБ Лизинг» — структуры Сбербанка (по десять Boeing 737), Государственной транспортной лизинговой компании (два Boeing 777, четыре A320), «ВЭБ-лизинг» (пять SSJ), Dikkys Investment Ltd (пять A320). Собеседник газеты рассказал, что некоторыми из них также ведутся переговоры.