Сотрудник «Норникеля» заразился коронавирусом

О том, что сотрудник «Норникеля» может быть болен коронавирусом, Роспотребнадзор сообщил ему 25 марта, передает компания. С членом экипажа связались после того, как выяснилось, что он был в одном поезде с другим возможным больным. «Норильский никель» в это время был в Архангельске.