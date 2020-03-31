Сотрудник «Норникеля» заразился коронавирусом
Экипаж судна «Норильский никель» был помещен в обсерватор после того, как у одного из механиков подтвердили коронавирус, сообщает «Норникель». Больной вместе с другими членами экипажа чувствуют себя нормально, а команда ждет результатов тестов на коронавирус. В компании отметили, что судно, на котором был заболевший, продезинфицировали и 31 марта оно прибыло в порт Дудинка.
О том, что сотрудник «Норникеля» может быть болен коронавирусом, Роспотребнадзор сообщил ему 25 марта, передает компания. С членом экипажа связались после того, как выяснилось, что он был в одном поезде с другим возможным больным. «Норильский никель» в это время был в Архангельске.
В порту Дудинка, куда прибыло судно с новым экипажем, усилили санитарную безопасность. Контакты экипажей и береговых служб исключены.
Ранее «Северсталь» сообщила о топ-менеджере компании, у которого подтвердили коронавирус по прибытию в Череповец. Под подозрением на коронавирус находились еще семь сотрудников «Северстали». 30 марта «Росатом» сообщил о положительном тесте на коронавирус у одной из сотрудниц корпоративной академии.
В России к 12.00 мск было известно о 2337 случаях заражения, сообщал оперативный штаб 31 марта. От коронавируса в стране умерло как минимум 17 человек.