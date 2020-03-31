Минэкономразвития разработал схему отсрочек по кредитам малому бизнесу
Минэкономразвития подготовило проект субсидирования процентных платежей по кредитам малым и средним предпринимателям (МСП), проект внесен на рассмотрение правительства. МСП, которые пострадали от коронавируса, смогут отложить платы по процентам на полгода, вплоть до 1 октября.
Чтобы воспользоваться субсидированием, предпринимателю нужно обратиться в кредитующий банк. После этого банк освобождает заемщика от 67% платежей по процентам и предоставляет отсрочку платежа по основному долгу. Оставшиеся 33% от процентных платежей предприниматель может платить как обычно, или же включить ее в долг по окончанию периода отсрочки.
Идея разделять процентные платежи на три части между предпринимателями, банком и государством была ранее озвучена заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым. Сбербанк и Минэкономразвития разрабатывают эту программу совместно, для клиентов Сбербанка она будет доступна с 1 апреля. Получить субсидии смогут МСП из сфер экономики, которых особо затронуло распространение коронавируса – сферы общественного питания, тузизма, организации мероприятий, дополнительного образования и бытовых услуг.