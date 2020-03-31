Минэкономразвития разработал схему отсрочек по кредитам малому бизнесу

Чтобы воспользоваться субсидированием, предпринимателю нужно обратиться в кредитующий банк. После этого банк освобождает заемщика от 67% платежей по процентам и предоставляет отсрочку платежа по основному долгу. Оставшиеся 33% от процентных платежей предприниматель может платить как обычно, или же включить ее в долг по окончанию периода отсрочки.