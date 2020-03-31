Gett и «Ситимобил» готовятся объединить ресурсы

Службы заказа такси Gett и «Ситимобил» ведут переговоры о сотрудничестве в эконом-сегменте, сообщают Forbes и РБК со ссылкой на источники, близкие к компаниям, также факт переговоров «Интерфаксу» подтвердили в «Ситимобиле». Один из вариантов сделки предусматривает, что на заказы через Gett в эконом-классе смогут приезжать водители «Ситимобила» с высоким рейтингом. Сделка была на завершающих стадиях, однако из-за распространения коронавируса и падения рубля компании стали обсуждать слияние по формату «Яндекс.Такси» и Uber в России, утверждают источники РБК.