Gett и «Ситимобил» готовятся объединить ресурсы
Службы заказа такси Gett и «Ситимобил» ведут переговоры о сотрудничестве в эконом-сегменте, сообщают Forbes и РБК со ссылкой на источники, близкие к компаниям, также факт переговоров «Интерфаксу» подтвердили в «Ситимобиле». Один из вариантов сделки предусматривает, что на заказы через Gett в эконом-классе смогут приезжать водители «Ситимобила» с высоким рейтингом. Сделка была на завершающих стадиях, однако из-за распространения коронавируса и падения рубля компании стали обсуждать слияние по формату «Яндекс.Такси» и Uber в России, утверждают источники РБК.
По первоначальным условиям сделки за доступ к клиентам Gett «Ситимобил» должен перечислять определенную долю от комиссии, сообщает один из источников Forbes. Рейтинг водителей при этом будет отслеживаться как «Ситимобилом», так и Gett. Сервису Gett сотрудничество поможет справиться с объемом заказов в Москве, расширить зону присутствия. «Ситимобил», в свою очередь, получит дополнительный доход от возросшего числа клиентов.
Схема слияния, о которой говорят источники РБК, подразумевает обмен активами. Gett может отдать «Ситимобилу» весь бизнес в России, а взамен получить долю в «Ситимобиле» или совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка, которому принадлежит «Ситимобил». Одним из возможных условий сделки источники РБК называют реструктуризацию кредита Gett в Сбербанке.