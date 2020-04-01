WSJ: Xerox отказалась от планов поглощения HP из-за пандемии

Xerox, несмотря на троекратный отказ HP, в начале января 2020 г. сообщила, что договорилась о привлечении $24 млрд с Citigroup, Mizuho Financial Group и Bank of America для финансирования сделки. В свою очередь HP пошла на выкуп своих акций на сумму $15 млрд, чтобы помешать скупке ценных бумаг на фондовом рынке. Рыночная стоимость HP оценивалась на конец марта в $25 млрд, а Xerox — в $4 млрд.