WSJ: Xerox отказалась от планов поглощения HP из-за пандемии
Американская компания-производитель офисной техники Xerox отказалась от планов по приобретению производителя принтеров и компьютеров HP из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.
Они рассказали изданию, что Xerox окончательно отзовет свое предложение купить HP за сумму около $30 млрд. Компания намерена отказаться и от планов сменить топ-менеджмент в НР за счет ее поглощения. Как пишет WSJ, в корпорации пришли к выводу, что дальнейшие попытки поглощения нецелесообразны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Xerox сделала предложение о покупке HP за $33 млрд в ноябре 2019 г. Однако HP, рыночная капитализация которой перед этим составляла $27,4 млрд, отклонила его, посчитав слишком низким и выразив сомнения в выгоде слияния. Согласно позиции компании, предполагаемая сделка «значительно ослабит позиции HP и потому не подлежит обсуждению».
Xerox, несмотря на троекратный отказ HP, в начале января 2020 г. сообщила, что договорилась о привлечении $24 млрд с Citigroup, Mizuho Financial Group и Bank of America для финансирования сделки. В свою очередь HP пошла на выкуп своих акций на сумму $15 млрд, чтобы помешать скупке ценных бумаг на фондовом рынке. Рыночная стоимость HP оценивалась на конец марта в $25 млрд, а Xerox — в $4 млрд.