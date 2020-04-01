Аэропорт «Шереметьево» закрыл из-за коронавируса три терминала из шести
Аэропорт «Шереметьево» закрыл терминал D из-за спада авиаперевозок во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на сайте порта.
Работу терминала приостановили с 1 апреля. С 20 марта по тем же причинам были закрыты терминалы Е и С. Внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Икар», «Северный ветер», «Северсталь», «Уральские авиалинии», которые обслуживались в закрытом терминала переводятся в терминал В. Международные перелеты будут обслуживать в терминале F.
Всего в Шереметьево шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе 2020 г. С, а также D, E и F (международные рейсы). В конце января Шереметьево перевел в терминал F обслуживание всех рейсов, выполняемых «Аэрофлотом» и компаниями China Southern Airlines и Hainan Airlines между Москвой и четырьмя городами Китая. В феврале в терминале F стали обслуживать рейсы в Корею и Иран, в марте — в страны Европы.
В сообщении говорится, что на территории аэропорта осуществляется тройной медицинский контроль для прибывающих. С помощью звуковых объявлений, стоек и мониторов до пассажиров доводится содержание рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.