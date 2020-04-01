Аэропорт «Шереметьево» закрыл из-за коронавируса три терминала из шести

Всего в Шереметьево шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе 2020 г. С, а также D, E и F (международные рейсы). В конце января Шереметьево перевел в терминал F обслуживание всех рейсов, выполняемых «Аэрофлотом» и компаниями China Southern Airlines и Hainan Airlines между Москвой и четырьмя городами Китая. В феврале в терминале F стали обслуживать рейсы в Корею и Иран, в марте — в страны Европы.