Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Аэропорт «Шереметьево» закрыл из-за коронавируса три терминала из шести

Ведомости

Аэропорт «Шереметьево» закрыл терминал D из-за спада авиаперевозок во время пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на сайте порта.

Работу терминала приостановили с 1 апреля. С 20 марта по тем же причинам были закрыты терминалы Е и С. Внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Икар», «Северный ветер», «Северсталь», «Уральские авиалинии», которые обслуживались в закрытом терминала переводятся в терминал В. Международные перелеты будут обслуживать в терминале F.

Всего в Шереметьево шесть пассажирских терминалов: А (терминал бизнес-авиации), B (принимает внутрироссийские рейсы), открытый в январе 2020 г. С, а также D, E и F (международные рейсы). В конце января Шереметьево перевел в терминал F обслуживание всех рейсов, выполняемых «Аэрофлотом» и компаниями China Southern Airlines и Hainan Airlines между Москвой и четырьмя городами Китая. В феврале в терминале F стали обслуживать рейсы в Корею и Иран, в марте — в страны Европы.

В сообщении говорится, что на территории аэропорта осуществляется тройной медицинский контроль для прибывающих. С помощью звуковых объявлений, стоек и мониторов до пассажиров доводится содержание рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь