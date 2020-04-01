Потанин отказался от суда с Дерипаской по сделке с акциями «Норникеля»
Whiteleave Владимира Потанина и Crispian Investments Романа Абрамовича отозвали апелляцию на решение Высокого суда Лондона по спору с «Русалом» о продаже акций ГМК «Норильский никель». Об этом говорится в годовом отчете UC Rusal, пишет «Коммерсантъ».
По данным отчета, апелляция отозвана в конце 2019 г. , однако акционеры ГМК сохраняют конфликтные отношения. Как сообщил газете представитель «Интерросса» (Whiteleave входит в него), в компании решили, что «продолжение процесса негативно отразится на деятельности "Норникеля"». Конфликт начался в феврале 2018 г. Тогда Bonico Holdings, бенефициаром которой является президент «Норникеля» Владимир Потанин, предложила Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, контролирующей сейчас 6,4% «Норникеля», продать почти 4% акций компании за $1,47 млрд.
Crispian предложила купить пакет «Русалу» и Whiteleave (на тот момент владела 30,4% акций «Норникеля») пропорционально их долям в «Норникеле». К середине марта «Интеррос» закрыл сделку по покупке 2,1% акций ГМК, однако «Русал» оспорил решение в Высоком суде Лондона. Суд поддержал его позицию: оферта, по соглашению акционеров, делается только если исходное предложение поступает от третьей стороны, а Bonico ей не являлась. Он признал сделку недействительной, а Whiteleave и Crispian подали апелляцию.
После введения санкций США против основателя «Русала» Олега Дерипаски и его активов в апреле 2018 г. , Владимир Потанин в интервью газете сказал, что стоит воздержаться «от постановки трудных вопросов к бизнесмену». Дерипаска всегда выступал за сохранение высоких дивидендов «Норникеля», тогда как Владимир Потанин предлагает увеличивать капитальные затраты в 2020-х годах. По данным газеты, «Русал» выступает против IPO Быстринского ГОКа, чтобы сохранить актив в составе «Норникеля». А в марте 2020 г. распалось совместное предприятие«Арктик Палладий» с участием «Русской платины» и «Норникеля». Оно не получило поддержку «Русала», который настаивал на большей доле ГМК в проекте.