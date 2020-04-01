Потанин отказался от суда с Дерипаской по сделке с акциями «Норникеля»

После введения санкций США против основателя «Русала» Олега Дерипаски и его активов в апреле 2018 г. , Владимир Потанин в интервью газете сказал, что стоит воздержаться «от постановки трудных вопросов к бизнесмену». Дерипаска всегда выступал за сохранение высоких дивидендов «Норникеля», тогда как Владимир Потанин предлагает увеличивать капитальные затраты в 2020-х годах. По данным газеты, «Русал» выступает против IPO Быстринского ГОКа, чтобы сохранить актив в составе «Норникеля». А в марте 2020 г. распалось совместное предприятие«Арктик Палладий» с участием «Русской платины» и «Норникеля». Оно не получило поддержку «Русала», который настаивал на большей доле ГМК в проекте.