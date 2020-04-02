Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 973,65 пункта, или на 4,4%, до отметки 20943,51 на момент закрытия торгов (худший показатель за первый день торгов нового квартала). Индекс S&P 500 упал на 114,09, или на 4,4% (2470,50). Nasdaq Composite понизился на 339,52, или 4,4% (7360,58). Как рассказал газете вице-президент отдела по торговле ценными бумагами компании Schwab Center Рэнди Фредерик, инвесторы опасаются, что распространение коронавируса может нанести экономике США больший ущерб, чем ожидалось ранее. «Сейчас все стремятся сохранить ликвидность и иметь больший объем наличности», — приводит издание его слова.