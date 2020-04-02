Фондовые торги в США закрылись снижением индексов
По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, понизились на 4,4% ключевые индексы — Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Все три индекса потеряли четверть своего значения от максимумов, достигнутых в феврале, пишет The Wall Street Journal.
Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 973,65 пункта, или на 4,4%, до отметки 20943,51 на момент закрытия торгов (худший показатель за первый день торгов нового квартала). Индекс S&P 500 упал на 114,09, или на 4,4% (2470,50). Nasdaq Composite понизился на 339,52, или 4,4% (7360,58). Как рассказал газете вице-президент отдела по торговле ценными бумагами компании Schwab Center Рэнди Фредерик, инвесторы опасаются, что распространение коронавируса может нанести экономике США больший ущерб, чем ожидалось ранее. «Сейчас все стремятся сохранить ликвидность и иметь больший объем наличности», — приводит издание его слова.
Белый дом предупредил во вторник, 31 марта, что США могут столкнуться с 240 000 смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 при свыше двух млн заболевших, а президент Дональд Трамп попросил американцев подготовиться к кризису в ближайшие дни. Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 4 тыс., общее число заразившихся составляет 189,5 тыс. , по данным Университета Джонса Хопкинса, на 1 апреля.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом в мире больны более 823 000 человек в 205 странах, свыше 40 000 скончались. В России зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека скончались.