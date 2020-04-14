WSJ: нефтяники Северной Америки готовятся к закрытию скважин
Американская нефтяная компания Texland Petroleum приостановит добычу нефти на всех скважинах из-за резкого падения спроса, другие нефтедобытчики Северной Америки готовятся к этому. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли.
По данным газеты, всего Texland Petroleum закроет 1 211 нефтяных скважин и прекратит добычу к маю. По словам президента техасской компании Fort Worth Джима Улкинса, компания добывает 7 тыс. баррелей нефти в сутки и всегда могла ее продать с 1973 г. К закрытию скважин готовится Continental Resources, она остановит буровые установки в Оклахоме и Северной Дакоте, чтобы сократить добычу на 30% в апреле и мае. В западном Техасе Petersley Energy закрыла около 150 старых скважин, которые добывали около 400 баррелей в день, рассказал WSJ ее исполнительный директор Мэтт Галлахер.
Как пишет издание, с середины марта нефтедобывающие Exxon Mobil и Royal Dutch Shell в Оклахома-Сити, Devon Energy и Cenovus Energy из Калгари объявили о сокращении расходов на общую сумму около $ 50 млрд. Количество буровых установок в США упало примерно до 600, против 800 месяц назад, сообщает Baker Hughe. В Канаде продолжают работать лишь 35 буровых установок, рекордный минимум для отрасли.
Добыча из новых сланцевых скважин может быть уменьшена без полного их закрытия. По данным Rystad Energy, канадские нефтяники ликвидировали примерно 325 000 баррелей суточной добычи. Suncor Energy закрыла одну из двух производственных линий на шахте в Северной Альберте. «У нас есть небольшие компании, которые закрыли каждую каплю», — сообщил Кент Макдугалл, главный коммерческий директор компании Alberta oil trucker Torq Energy Logistics. Кризис в нефтедобывающей промышленности Северной Америки обусловлен падением спроса и цен на нефть из-за распространения коронавирусной инфекции, отмечает газета.