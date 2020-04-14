WSJ: нефтяники Северной Америки готовятся к закрытию скважин

По данным газеты, всего Texland Petroleum закроет 1 211 нефтяных скважин и прекратит добычу к маю. По словам президента техасской компании Fort Worth Джима Улкинса, компания добывает 7 тыс. баррелей нефти в сутки и всегда могла ее продать с 1973 г. К закрытию скважин готовится Continental Resources, она остановит буровые установки в Оклахоме и Северной Дакоте, чтобы сократить добычу на 30% в апреле и мае. В западном Техасе Petersley Energy закрыла около 150 старых скважин, которые добывали около 400 баррелей в день, рассказал WSJ ее исполнительный директор Мэтт Галлахер.