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Прокуроры проверят сообщения о неоказании поддержки бизнесу в регионах

Ведомости

Генпрокуратура поручила прокурорам Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и четырех других регионов проверить информацию о том, что органы власти ненадлежаще оказывают меры поддержку бизнесу. В ведомстве сообщили, что поручение также дали прокурорам Владимирской, Вологодской, Иркутской и Ярославской областей.

В марте правительство утвердило первый пакет мер по поддержке бизнеса, пострадавшего во время распространения коронавируса, позднее их число расширялось. На приоритетную господдержку могут рассчитывать предприятия из наиболее пострадавших отраслей — такими, в частности, признаны гостиничный бизнес, авиа- и автоперевозчики, туристические фирмы, музеи и зоопарки. В числе мер господдержки — отсрочка платежей и субсидии на зарплаты работникам.

Ранее 6 мая президент Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову внимательней изучить, как реализуются меры господдержки. Это произошло во время совещания, посвященного поддержке экономики во время эпидемии коронавируса. Решетников доложил о том, как сейчас оказывается и контролируется господдержка. В конце выступления Путин обратил внимание, что многое в докладе Решетникова – это перечисление уже принятых решений. «Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, и все», — сказал Путин. Он попросил министра структурировать информацию, чтобы «владеть ситуацией вживую».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных