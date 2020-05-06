Прокуроры проверят сообщения о неоказании поддержки бизнесу в регионах

Ранее 6 мая президент Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову внимательней изучить, как реализуются меры господдержки. Это произошло во время совещания, посвященного поддержке экономики во время эпидемии коронавируса. Решетников доложил о том, как сейчас оказывается и контролируется господдержка. В конце выступления Путин обратил внимание, что многое в докладе Решетникова – это перечисление уже принятых решений. «Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, и все», — сказал Путин. Он попросил министра структурировать информацию, чтобы «владеть ситуацией вживую».