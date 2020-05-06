Прокуроры проверят сообщения о неоказании поддержки бизнесу в регионах
Генпрокуратура поручила прокурорам Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и четырех других регионов проверить информацию о том, что органы власти ненадлежаще оказывают меры поддержку бизнесу. В ведомстве сообщили, что поручение также дали прокурорам Владимирской, Вологодской, Иркутской и Ярославской областей.
В марте правительство утвердило первый пакет мер по поддержке бизнеса, пострадавшего во время распространения коронавируса, позднее их число расширялось. На приоритетную господдержку могут рассчитывать предприятия из наиболее пострадавших отраслей — такими, в частности, признаны гостиничный бизнес, авиа- и автоперевозчики, туристические фирмы, музеи и зоопарки. В числе мер господдержки — отсрочка платежей и субсидии на зарплаты работникам.
Ранее 6 мая президент Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову внимательней изучить, как реализуются меры господдержки. Это произошло во время совещания, посвященного поддержке экономики во время эпидемии коронавируса. Решетников доложил о том, как сейчас оказывается и контролируется господдержка. В конце выступления Путин обратил внимание, что многое в докладе Решетникова – это перечисление уже принятых решений. «Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, и все», — сказал Путин. Он попросил министра структурировать информацию, чтобы «владеть ситуацией вживую».