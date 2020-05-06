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Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» объяснил, почему российские власти считают неправильным разовые выплаты населению из-за пандемии коронавируса. По словам Силуанова, рубль не является резервной валютой, а значит, нет возможности для постоянной эмиссии.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей».

министр финансов
Антон Силуанов

Также, по словам Силуанова, не стоит задача соревноваться с остальными странами, кто больше потратит. Власти пытаются помочь тем, кто нуждается в поддержке в первую очередь, пояснил министр.

Ранее идею разовых выплат населению раскритиковала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это угрожает разгоном инфляции и «вертолетные деньги» могут привести к повторению ситуации 1990-х гг. Термин «вертолетные деньги» ввел в оборот экономист Милтон Фридман в 1969 г. Описывая связь между эмиссией денег и инфляцией, он смоделировал ситуацию, при которой «напечатанные» деньги разбрасываются с вертолета.

Во время распространения коронавируса правительства различных стран прибегли к практике всеобщих бюджетных выплат. Например, в США с марта большинство налогоплательщиков имеют право единоразово получить чек на $1200.

Ранее по теме: «Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных