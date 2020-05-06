Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»
Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» объяснил, почему российские власти считают неправильным разовые выплаты населению из-за пандемии коронавируса. По словам Силуанова, рубль не является резервной валютой, а значит, нет возможности для постоянной эмиссии.
«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей».
Также, по словам Силуанова, не стоит задача соревноваться с остальными странами, кто больше потратит. Власти пытаются помочь тем, кто нуждается в поддержке в первую очередь, пояснил министр.
Ранее идею разовых выплат населению раскритиковала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это угрожает разгоном инфляции и «вертолетные деньги» могут привести к повторению ситуации 1990-х гг. Термин «вертолетные деньги» ввел в оборот экономист Милтон Фридман в 1969 г. Описывая связь между эмиссией денег и инфляцией, он смоделировал ситуацию, при которой «напечатанные» деньги разбрасываются с вертолета.
Во время распространения коронавируса правительства различных стран прибегли к практике всеобщих бюджетных выплат. Например, в США с марта большинство налогоплательщиков имеют право единоразово получить чек на $1200.