Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ранее идею разовых выплат населению раскритиковала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это угрожает разгоном инфляции и «вертолетные деньги» могут привести к повторению ситуации 1990-х гг. Термин «вертолетные деньги» ввел в оборот экономист Милтон Фридман в 1969 г. Описывая связь между эмиссией денег и инфляцией, он смоделировал ситуацию, при которой «напечатанные» деньги разбрасываются с вертолета.