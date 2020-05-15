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Bloomberg: на отрицательных котировках нефти заработал трейдер BB Energy

Ведомости

Нефтетрейдер из Лондона BB Energу мог заработать более $9 млн на отрицательных котировках на майские фьючерсы на нефть марки WTI (нефть, добываемая в Западном Техасе, США), сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный информированный источник.

По словам собеседника агентства, 20 апреля, в день обвала цен в отрицательную зону нефтеторговая компания приобрела 250 тысяч баррелей нефти, а майские фьючерсы на торгах закрылись на отметке в минус $37,63. У BB Energy, по словам анонимного собеседника, было преимущество перед другим участниками торгов — свободные хранилища нефти. По данным Nymex, всего в мае были физически поставлены 2,43 млн баррелей нефти, таким образом на BB Energy пришлось 10% от общего объема.

Как уточняет агентство, BB Energy — семейный торговый дом. Он начал свою деятельность в 1937 г. с торговли зерном и асфальтом в Ливане. Компания базируется в Лондоне, в США она открыла офис четыре года назад. По данным сайта компании, в год она обрабатывает 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов. «То, что этот торговый дом мог принимать поставки нефти, было редкой наградой, учитывая нехватку хранилищ для хранения обильных запасов нефти», — отмечает агентство, называя BB Energy «одним из явных победителей падения цен на нефть». Проблемы с нефтехранилищами в Кушинге, штат Оклахома, которые являются конечной точкой поставки по фьючерсам на нефть WTI, начались в марте.

Кризис на мировом нефтяном рынке связан с падением спроса на топливо из-за коронавируса и действий правительств по борьбе с ним, что привело к снижению цен на нефть. Ситуация усугубилась в начале марта, когда Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+, ограничивающей добычу. В результате цена нефти Brent в конце марта опускалась до $22 за баррель, хотя в начале года она стоила около $66. 12 апреля соглашение ОПЕК+ все-таки было достигнуто, участники сделки договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне с постепенным повышением добычи в течение двух лет.

Больше всего цены падали на американскую нефть WTI. 20 апреля майские фьючерсы этой марки продавались по отрицательной цене – держатели фьючерсов доплачивали покупателям нефти по $40 за баррель, чтобы избавиться от купленных ранее контрактов. 5 мая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена на WTI с поставками в июне поднялась с $21,24 до $24,44 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных