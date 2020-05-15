Bloomberg: на отрицательных котировках нефти заработал трейдер BB Energy

Как уточняет агентство, BB Energy — семейный торговый дом. Он начал свою деятельность в 1937 г. с торговли зерном и асфальтом в Ливане. Компания базируется в Лондоне, в США она открыла офис четыре года назад. По данным сайта компании, в год она обрабатывает 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов. «То, что этот торговый дом мог принимать поставки нефти, было редкой наградой, учитывая нехватку хранилищ для хранения обильных запасов нефти», — отмечает агентство, называя BB Energy «одним из явных победителей падения цен на нефть». Проблемы с нефтехранилищами в Кушинге, штат Оклахома, которые являются конечной точкой поставки по фьючерсам на нефть WTI, начались в марте.