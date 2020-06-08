Акции «Аэрофлота» подорожали после новости о возможном возобновлении полетов за рубеж

Накануне ТАСС со ссылкой на источник писал, что Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно.