Акции «Аэрофлота» подорожали после новости о возможном возобновлении полетов за рубеж
Обыкновенные акции «Аэрофлота» подорожали к 11.40 мск на 3,9% по сравнению с закрытием пятницы ‒ до 93,44 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.
Акции «Аэрофлота» начали дорожать после того, как ТАСС сообщил, что премьер Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору изучить возможные варианты возобновления международного авиасообщения. Премьер также попросил ведомства подготовить несколько вариантов развития отрасли и способы поддержки авиакомпаний в зависимости от исходного сценария.
Накануне ТАСС со ссылкой на источник писал, что Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля. Список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно.
В марте Россия закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле сократился на 91,8%.