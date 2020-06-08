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BP cократит 15% сотрудников

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Британская нефтяная компания ВР сократит около 15% своих сотрудников в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Генеральный директор Бернард Луни дистанционно объявил своим сотрудникам, что планирует сократить 10 000 человек до конца года, сообщает агентство Reuters.

Сейчас в компании числится 70 100 сотрудников. В основном сокращения коснутся людей, занимающих руководящие должности. Пятая часть сокращений придется на Великобританию, где работают 15 000 сотрудников.

Сокращение рабочих мест также является частью плана Луни сделать ВР «более компактной, быстродвижущейся и низкоуглеродной компанией». Коронавирус только ускорил планы компании по переходу на низкоуглеродную энергетику, отметил ее представитель.

После того как пандемия коронавируса привела к падению спроса на нефть, ВР сократила расходы на 2020 г. на 25%. Компания также заявила, что к концу 2021 г. компания получит экономию средств в размере $2,5 млрд за счет цифровизации и интеграции своих предприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных