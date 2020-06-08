BP cократит 15% сотрудников

После того как пандемия коронавируса привела к падению спроса на нефть, ВР сократила расходы на 2020 г. на 25%. Компания также заявила, что к концу 2021 г. компания получит экономию средств в размере $2,5 млрд за счет цифровизации и интеграции своих предприятий.