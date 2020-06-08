BP cократит 15% сотрудников
Британская нефтяная компания ВР сократит около 15% своих сотрудников в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Генеральный директор Бернард Луни дистанционно объявил своим сотрудникам, что планирует сократить 10 000 человек до конца года, сообщает агентство Reuters.
Сейчас в компании числится 70 100 сотрудников. В основном сокращения коснутся людей, занимающих руководящие должности. Пятая часть сокращений придется на Великобританию, где работают 15 000 сотрудников.
Сокращение рабочих мест также является частью плана Луни сделать ВР «более компактной, быстродвижущейся и низкоуглеродной компанией». Коронавирус только ускорил планы компании по переходу на низкоуглеродную энергетику, отметил ее представитель.
После того как пандемия коронавируса привела к падению спроса на нефть, ВР сократила расходы на 2020 г. на 25%. Компания также заявила, что к концу 2021 г. компания получит экономию средств в размере $2,5 млрд за счет цифровизации и интеграции своих предприятий.