СМИ сообщили о разливе нефти на месторождении в Ненецком автономном округе

Работы на Дюсушевском месторождении ведет ООО «Компания полярное сияние». Компания была учреждена американской Conoco совместно с «Архангельскгеологией», позднее доля последней перешла к «Роснефти». В конце 2015 г. Conoco вышла из СП с «Роснефтью», после чего «Роснефть» также продала свои акции. «Коммерсантъ» сообщал, что «Компанию полярное сияние» приобрели структуры бизнесмена Алексея Хотина.