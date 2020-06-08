СМИ сообщили о разливе нефти на месторождении в Ненецком автономном округе
Около 10 т нефти разлилось на Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО) после разгерметизации на скважине, сообщили «Интерфакс», «РИА Новости» и ТАСС. Площадь загрязнения составила 50 кв. м, уточняют источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах.
В главном управлении МЧС по НАО «Интерфаксу» подтвердили разлив нефтесодержащей жидкости на территории Дюсушевского месторождения. Скважина была перекрыта, к вылету на место инцидента готовятся сотрудники экстренных служб. Источник «Интерфакса» утверждает, что специалисты Ростехнадзора ждут согласования вылета, а доступ к месту аварии осложнен метеоусловиями.
Работы на Дюсушевском месторождении ведет ООО «Компания полярное сияние». Компания была учреждена американской Conoco совместно с «Архангельскгеологией», позднее доля последней перешла к «Роснефти». В конце 2015 г. Conoco вышла из СП с «Роснефтью», после чего «Роснефть» также продала свои акции. «Коммерсантъ» сообщал, что «Компанию полярное сияние» приобрели структуры бизнесмена Алексея Хотина.