Инвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК

Повалко был задержан 4 июня по подозрению в злоупотреблении полномочиями, на следующий день суд отправил его под домашний арест. Накануне задержания гендиректора РВК у него дома и в офисе компании прошли обыски, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Следствие интересовали сделки компании за 2012–2016 гг. – в частности, вложение части средств, полученных от продажи Soft Machines, в американскую компанию Alion Energy. РВК отрицает виновность Повалко, его адвокат Георгий Антонов указывал «РИА Новости» на то, что срок исполнения сделки наступит только в 2022 г.