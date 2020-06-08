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Инвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК

Ведомости

Судебное разбирательство в отношении генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, а также подобные ему события подрывают доверие предпринимателей к бюджетным средствам, заявили члены Совета венчурного рынка в открытом письме в поддержку Повалко. В числе подписавшихся под письмом – заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, основатель Qiwi Сергей Солонин и еще 20 инвесторов и управляющих партнеров венчурных компаний.

Отказ инвесторов и менеджеров от бюджетных средств, спровоцированный подрывом доверия, приведет к сокращению объемов венчурного рынка России и недофинансированию проектов, утверждают члены совета. Они отметили, что обвинения в отношении Повалко идут вразрез с инициативами президента Владимира Путина по расширению предпринимательской свободы. Подписавшиеся призвали восстановить репутацию РВК и установить справедливость, также они заверили, что Повалко в работе и как человека характеризуют «принципы прозрачного бизнеса, честных партнерских отношений, абсолютной приверженности законности бизнеса».

Повалко был задержан 4 июня по подозрению в злоупотреблении полномочиями, на следующий день суд отправил его под домашний арест. Накануне задержания гендиректора РВК у него дома и в офисе компании прошли обыски, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Следствие интересовали сделки компании за 2012–2016 гг. – в частности, вложение части средств, полученных от продажи Soft Machines, в американскую компанию Alion Energy. РВК отрицает виновность Повалко, его адвокат Георгий Антонов указывал «РИА Новости» на то, что срок исполнения сделки наступит только в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных