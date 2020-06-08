Инвесторы Совета венчурного рынка заступились за гендиректора РВК
Судебное разбирательство в отношении генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, а также подобные ему события подрывают доверие предпринимателей к бюджетным средствам, заявили члены Совета венчурного рынка в открытом письме в поддержку Повалко. В числе подписавшихся под письмом – заместитель председателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, основатель Qiwi Сергей Солонин и еще 20 инвесторов и управляющих партнеров венчурных компаний.
Отказ инвесторов и менеджеров от бюджетных средств, спровоцированный подрывом доверия, приведет к сокращению объемов венчурного рынка России и недофинансированию проектов, утверждают члены совета. Они отметили, что обвинения в отношении Повалко идут вразрез с инициативами президента Владимира Путина по расширению предпринимательской свободы. Подписавшиеся призвали восстановить репутацию РВК и установить справедливость, также они заверили, что Повалко в работе и как человека характеризуют «принципы прозрачного бизнеса, честных партнерских отношений, абсолютной приверженности законности бизнеса».
Повалко был задержан 4 июня по подозрению в злоупотреблении полномочиями, на следующий день суд отправил его под домашний арест. Накануне задержания гендиректора РВК у него дома и в офисе компании прошли обыски, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Следствие интересовали сделки компании за 2012–2016 гг. – в частности, вложение части средств, полученных от продажи Soft Machines, в американскую компанию Alion Energy. РВК отрицает виновность Повалко, его адвокат Георгий Антонов указывал «РИА Новости» на то, что срок исполнения сделки наступит только в 2022 г.