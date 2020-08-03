Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

Ведомости

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на «Газпром» штраф в размере почти 213 млн польских злотых, что эквивалентно $57 млн, сообщается на сайте ведомства.

«Наложение штрафа на “Газпром” связано с процедурой создания консорциума для финансирования строительства газопровода “Северный поток – 2” без необходимого согласия президента UOKiK», – говорится в сообщении. В ходе разбирательства президент UOKiK Томаш Хростный запросил у «Газпрома» документы, относящиеся к делу, но компания отказалась предоставить их, отмечает ведомство.

В связи с этим регулятор предъявил претензии из-за нарушения законодательства Польши шести компаниям: российскому «Газпрому», швейцарской Engie Energy и четырем нидерландским компаниям: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Ранее по теме: Строительство «Северного потока ‒ 2» смогут возобновить после 3 августа

«Нарушение законодательства Польши, государства – члена Европейского союза, приведет к финансовым санкциям, предусмотренным в нем. На мой взгляд, это преднамеренный акт, который должен помешать продолжению разбирательства», – пояснил Хростный.

В начале июня UOKiK возбудил дело против «Газпромa», так как, по версии регулятора, компания не пошла на сотрудничество в ходе антимонопольного расследования по «Северному потоку – 2». В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных