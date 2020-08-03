Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на «Газпром» штраф в размере почти 213 млн польских злотых, что эквивалентно $57 млн, сообщается на сайте ведомства.
«Наложение штрафа на “Газпром” связано с процедурой создания консорциума для финансирования строительства газопровода “Северный поток – 2” без необходимого согласия президента UOKiK», – говорится в сообщении. В ходе разбирательства президент UOKiK Томаш Хростный запросил у «Газпрома» документы, относящиеся к делу, но компания отказалась предоставить их, отмечает ведомство.
В связи с этим регулятор предъявил претензии из-за нарушения законодательства Польши шести компаниям: российскому «Газпрому», швейцарской Engie Energy и четырем нидерландским компаниям: Uniper, OMV, Shell и Wintershall.
«Нарушение законодательства Польши, государства – члена Европейского союза, приведет к финансовым санкциям, предусмотренным в нем. На мой взгляд, это преднамеренный акт, который должен помешать продолжению разбирательства», – пояснил Хростный.
В начале июня UOKiK возбудил дело против «Газпромa», так как, по версии регулятора, компания не пошла на сотрудничество в ходе антимонопольного расследования по «Северному потоку – 2». В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.