Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

В начале июня UOKiK возбудил дело против «Газпромa», так как, по версии регулятора, компания не пошла на сотрудничество в ходе антимонопольного расследования по «Северному потоку – 2». В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.