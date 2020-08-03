ФАС одобрила заявку Hyundai на покупку автозавода в Санкт-Петербурге
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Хендэ мотор мануфактуринг рус» о приобретении 94,83% компании «Дженерал моторз авто», сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Мы ведем переговоры с General Motors о покупке площадки», – говорил «Ведомостям» представитель Hyundai. В российском офисе компании рассказывали, что обе стороны «работают над получением необходимых разрешений правительства». «В любом случае General Motors продолжит фокусироваться на продаже роскошных автомобилей Cadillac и премиальных автомобилей Chevrolet на российском рынке и рынках стран СНГ и поддержке клиентов», – сообщали в российском офисе компании.
«Дженерал моторз авто» – это автомобильный завод General Motors в Шушарах в Санкт-Петербурге. На нем концерн выпускал бюджетные модели Chevrolet и Opel. В 2015 г., после девальвации рубля и падения российского рынка новых автомобилей, General Motors решила закрыть завод и ушла из массового сегмента российского рынка. С тех пор завод законсервирован. Мощность завода составляла около 100 000 автомобилей в год. Он был открыт в 2008 г., в его строительство General Motors вложила $300 млн.