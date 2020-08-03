ФАС одобрила заявку Hyundai на покупку автозавода в Санкт-Петербурге

«Дженерал моторз авто» – это автомобильный завод General Motors в Шушарах в Санкт-Петербурге. На нем концерн выпускал бюджетные модели Chevrolet и Opel. В 2015 г., после девальвации рубля и падения российского рынка новых автомобилей, General Motors решила закрыть завод и ушла из массового сегмента российского рынка. С тех пор завод законсервирован. Мощность завода составляла около 100 000 автомобилей в год. Он был открыт в 2008 г., в его строительство General Motors вложила $300 млн.