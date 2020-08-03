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ФАС одобрила заявку Hyundai на покупку автозавода в Санкт-Петербурге

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Хендэ мотор мануфактуринг рус» о приобретении 94,83% компании «Дженерал моторз авто», сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Мы ведем переговоры с General Motors о покупке площадки», – говорил «Ведомостям» представитель Hyundai. В российском офисе компании рассказывали, что обе стороны «работают над получением необходимых разрешений правительства». «В любом случае General Motors продолжит фокусироваться на продаже роскошных автомобилей Cadillac и премиальных автомобилей Chevrolet на российском рынке и рынках стран СНГ и поддержке клиентов», – сообщали в российском офисе компании.

«Дженерал моторз авто» – это автомобильный завод General Motors в Шушарах в Санкт-Петербурге. На нем концерн выпускал бюджетные модели Chevrolet и Opel. В 2015 г., после девальвации рубля и падения российского рынка новых автомобилей, General Motors решила закрыть завод и ушла из массового сегмента российского рынка. С тех пор завод законсервирован. Мощность завода составляла около 100 000 автомобилей в год. Он был открыт в 2008 г., в его строительство General Motors вложила $300 млн.

Ранее по теме: Hyundai хочет купить закрытый автозавод в Санкт-Петербурге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных