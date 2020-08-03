Почти 85% ресторанов в России возобновили работу после снятия ограничений

Такая динамика объясняется снятием ограничений на открытие обеденных залов, а не только террас во многих регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, отмечается в опросе. В Северной столице на данный момент открылись уже 86,4% заведений. В Москве заработали уже больше 90% заведений. Самый маленький процент открывшихся заведений – на Урале: в этом регионе работают около 70% ресторанов и кафе.