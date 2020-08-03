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Почти 85% ресторанов в России возобновили работу после снятия ограничений

Ведомости

После снятия эпидемиологических ограничений по работе ресторанов в России возобновили работу 84,2% заведений общественного питания. Неделей ранее открытых заведений было на 5,1 п. п. меньше – 79,1%. Такие данные приводятся в индексе возобновления работы ресторанов России, который формирует оргкомитет премии Wheretoeat. Индекс рассчитывается на основе данных 3500 заведений общественного питания по всей России. 

«На минувшей неделе индекс возобновления работы ресторанов России (ИВРР) достиг очередной вершины. По последним данным, открыты для встречи гостей 84,2% заведений, закрывавшихся минувшей весной в связи с коронавирусными ограничениями. Неделю назад эта цифра составляла 79,1%», – говорится в результатах опроса. 

Такая динамика объясняется снятием ограничений на открытие обеденных залов, а не только террас во многих регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, отмечается в опросе. В Северной столице на данный момент открылись уже 86,4% заведений.  В Москве заработали уже больше 90% заведений. Самый маленький процент открывшихся заведений – на Урале: в этом регионе работают около 70% ресторанов и кафе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных