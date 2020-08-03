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«Газпром» отреагировал на штраф в Польше из-за «Северного потока — 2»

Ведомости

«Газпром» может обжаловать штраф в размере 213 млн злотых (примерно $57млн) Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK), сообщили в пресс-службе компании. 

«После завершения изучения официального решения UOKiK ПАО “Газпром” предпримет меры по защите своих интересов, включая обжалование решения в суде, где UOKiK будет необходимо доказать состоятельность своей позиции», — говорится в сообщении. 

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK сообщил, что наложение штрафа на «Газпром» связано с процедурой создания консорциума для финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2» без соответствующего разрешения президента антимонопольного регулятора. По данным польского ведомства, «Газпром» входил в консорциум с еще пятью компаниями: швейцарской Engie Energy и четырем нидерландским компаниям: Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В ходе разбирательства президент UOKiK Томаш Хростный запросил у «Газпрома» документы, относящиеся к делу, но компания отказалась предоставить их, сообщало ведомство. В «Газпроме», в свою очередь, сообщили, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования. 

В начале июня UOKiK возбудил дело против «Газпромa», так как, по версии регулятора, компания не пошла на сотрудничество в ходе антимонопольного расследования по «Северному потоку – 2». В 2019 г. UOKiK уже оштрафовал на 172 млн евро Engie Energy, не предоставившую ведомству информацию.

Ранее по теме: Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных