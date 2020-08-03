«Газпром» отреагировал на штраф в Польше из-за «Северного потока — 2»

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK сообщил, что наложение штрафа на «Газпром» связано с процедурой создания консорциума для финансирования строительства газопровода «Северный поток — 2» без соответствующего разрешения президента антимонопольного регулятора. По данным польского ведомства, «Газпром» входил в консорциум с еще пятью компаниями: швейцарской Engie Energy и четырем нидерландским компаниям: Uniper, OMV, Shell и Wintershall. В ходе разбирательства президент UOKiK Томаш Хростный запросил у «Газпрома» документы, относящиеся к делу, но компания отказалась предоставить их, сообщало ведомство. В «Газпроме», в свою очередь, сообщили, что запрошенная польским антимонопольным ведомством информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.