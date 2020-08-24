FT: глобальные дивиденды компаний упали до уровня 2012 года
Снижение объема выплаченных дивидендов в мире в квартальном выражении достигло самых низких значений за 8 лет, пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты британской инвесткомпании Janus Henderson.
Общие выплаты акционерам во II квартале упали приблизительно на 20% до $382,2 млрд, что является самым низким показателем за II квартал с 2012 г. Такое падение является самым резким с 2009 г.
Инвестиционный директор по глобальному доходу от акций Janus Henderson Джейн Шумейк отмечает, что в компании ожидают выплаты глобальных дивидендов по итогам 2020 г. на уровне $1 трлн. «Даже в этом случае 2020 г. будет худшим годом для дивидендов со времен мирового финансового кризиса», ‒ пишет издание.
В Janus Henderson отмечают, что общие выплаты дивидендов упали во всех регионах мира, за исключением Северной Америки, которая выиграла от устойчивости канадских компаний. Больше всего пострадали Великобритания и Европа.
В Великобритании компании выплатили $15,6 млрд дивидендов в период с апреля по июнь против $34 млрд в том же квартале 2019 г. Дивидендные выплаты во Франции упали почти в три раза ‒ до $13,3 млрд за II квартал. Аналитики добавляют, что на восстановление прежнего объема глобальных дивидендов может потребоваться несколько лет.