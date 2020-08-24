FT: глобальные дивиденды компаний упали до уровня 2012 года

В Великобритании компании выплатили $15,6 млрд дивидендов в период с апреля по июнь против $34 млрд в том же квартале 2019 г. Дивидендные выплаты во Франции упали почти в три раза ‒ до $13,3 млрд за II квартал. Аналитики добавляют, что на восстановление прежнего объема глобальных дивидендов может потребоваться несколько лет.