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FT: глобальные дивиденды компаний упали до уровня 2012 года

Ведомости

Снижение объема выплаченных дивидендов в мире в квартальном выражении достигло самых низких значений за 8 лет, пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты британской инвесткомпании Janus Henderson.

Общие выплаты акционерам во II квартале упали приблизительно на 20% до $382,2 млрд, что является самым низким показателем за II квартал с 2012 г. Такое падение является самым резким с 2009 г. 

Инвестиционный директор по глобальному доходу от акций Janus Henderson Джейн Шумейк отмечает, что в компании ожидают выплаты глобальных дивидендов по итогам 2020 г. на уровне $1 трлн. «Даже в этом случае 2020 г. будет худшим годом для дивидендов со времен мирового финансового кризиса», ‒ пишет издание. 

В Janus Henderson отмечают, что общие выплаты дивидендов упали во всех регионах мира, за исключением Северной Америки, которая выиграла от устойчивости канадских компаний. Больше всего пострадали Великобритания и Европа.

В Великобритании компании выплатили $15,6 млрд дивидендов в период с апреля по июнь против $34 млрд в том же квартале 2019 г. Дивидендные выплаты во Франции упали почти в три раза ‒ до $13,3 млрд за II квартал. Аналитики добавляют, что на восстановление прежнего объема глобальных дивидендов может потребоваться несколько лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных