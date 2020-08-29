Центральный аппарат СК проведет проверку по делу Башкирской содовой компании
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести доследственную проверку по делу о сокращении доли государства в Башкирской содовой компании, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«Глава ведомства указал на необходимость тщательного исследования условий сделки, в результате которой был утрачен контроль со стороны государства за активами предприятия, а также всех обстоятельств приватизации и перехода прав на имущественные комплексы. Вместе с тем по указанию председателя СК России следователи дадут всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов власти, связанных с принятием решений по сделкам с акциями предприятия», — сообщила Петренко.
Ранее президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство потеряло контроль в БСК. Компания планировала начать добычу известняка на горе Куштау, что вызвало недовольство экоактивистов и местных жителей.
Правительству Башкортостана через госкомпанию «Инвестиционный фонд» принадлежит 38,28% уставного капитала БСК, еще 57,18% – у компании «Башхим», остальное принадлежит миноритариям. По данным СПАРК, единственным владельцем «Башхима» является кипрская Modissana Limited. Конечные бенефициары: бывший заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Сергей Черников и бизнесмен Дмитрий Пяткин, следует из данных ЕГРЮЛ. В 2019 г. чистая прибыль составила 12,08 млрд руб., выручка – 48,2 млрд руб., указано на сайте компании.
16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела БСК. Стычки между сотрудниками БСК и экологическими активистами были зафиксированы 15 и 16 августа, в них пострадали двое полицейских. На территории Башкирии четыре знаменитых шихана – Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау, которые представляют собой остатки барьерного рифа начала пермского периода. У БСК в разработке был шихан Шахтау, который к концу 2020 г. будет практически исчерпан.