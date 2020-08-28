Генпрокуратура подала иск по делу Башкирской содовой компании

16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела БСК. Стычки между сотрудниками БСК и экологическими активистами были зафиксированы 15 и 16 августа, в них пострадали двое полицейских. На территории Башкирии четыре знаменитых шихана – Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау, которые представляют собой остатки барьерного рифа начала пермского периода. У БСК в разработке был шихан Шахтау, который к концу 2020 г. будет практически исчерпан.