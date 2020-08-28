Генпрокуратура подала иск по делу Башкирской содовой компании
Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества Башкирской содовой компании «из чужого незаконного владения», сообщил журналистам официальный представитель надзорного органа Андрей Иванов.
«В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о приватизации. Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации», – указано в сообщении.
Отмечается, что материалы проверки также направлены в Следственный комитет РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении региональных органов власти по фактам злоупотреблений.
Ранее президент России Владимир Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство потеряло контроль в БСК. Компания планировала начать добычу известняка на горе Куштау, что вызвало недовольство экоактивистов и местных жителей.
Решение о передаче Куштау БСК в качестве сырьевой базы для производства соды было принято в декабре 2018 г. В ноябре 2019 г. компания получила все необходимые документы и в конце июля начала подготовку к разработке горы.
Правительству Башкортостана через госкомпанию «Инвестиционный фонд» принадлежит 38,28% уставного капитала БСК, еще 57,18% – у компании «Башхим», остальное принадлежит миноритариям. По данным СПАРК, единственным владельцем «Башхима» является кипрская Modissana Limited. Конечные бенефициары: бывший заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Сергей Черников и бизнесмен Дмитрий Пяткин, следует из данных ЕГРЮЛ. В 2019 г. чистая прибыль составила 12,08 млрд руб., выручка – 48,2 млрд руб., указано на сайте компании.
Еще 19 августа глава республики Радий Хабиров заявил, что правительство Башкирии готовит соглашение о выкупе контрольного пакета акций Башкирской содовой компании, на которую приходится до 85% всей производимой в стране пищевой соды. Он добавил, что после получения контрольного пакета правительство Башкирии решит дальнейшую судьбу предприятия.
16 августа Хабиров поручил приостановить геологоразведку на горе Куштау, которую вела БСК. Стычки между сотрудниками БСК и экологическими активистами были зафиксированы 15 и 16 августа, в них пострадали двое полицейских. На территории Башкирии четыре знаменитых шихана – Тратау, Шахтау, Юрактау и Куштау, которые представляют собой остатки барьерного рифа начала пермского периода. У БСК в разработке был шихан Шахтау, который к концу 2020 г. будет практически исчерпан.