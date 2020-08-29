Правительство втрое увеличит субсидии для перевода машин с бензина на газ
Правительство в три раза увеличит размер субсидий, выделяемых регионам для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
«Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн руб. <…> Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ», – говорится в сообщении.
Поддержка оказывается в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», которая предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 г. Для достижения намеченных показателей в России необходимо построить около 1300 газовых заправок, отметили в правительстве.