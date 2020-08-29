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Правительство втрое увеличит субсидии для перевода машин с бензина на газ

Ведомости

Правительство в три раза увеличит размер субсидий, выделяемых регионам для стимулирования перевода автотранспорта с бензина на газ, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн руб. <…> Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ», – говорится в сообщении.

Поддержка оказывается в рамках госпрограммы «Развитие энергетики», которая предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 г. Для достижения намеченных показателей в России необходимо построить около 1300 газовых заправок, отметили в правительстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных