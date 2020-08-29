Правительство втрое увеличит субсидии для перевода машин с бензина на газ

«Максимальный размер субсидии увеличен с 25 млн до 75 млн руб. <…> Эти средства регионы используют для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. Сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ», – говорится в сообщении.