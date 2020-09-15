Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая
Русская рыбопромышленная компания (РРПК) исключена из Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), сообщил «Ведомостям» представитель РРПК. Эту информацию также подтвердил президент АДМ Алексей Буглак: общее собрание АДМ приняло такое решение. Предложение об исключении поступило от нескольких членов ассоциации, большинство других членов его поддержали.
АДМ создана в 2006 г. Это одно из крупнейших общественных объединений рыбохозяйственной отрасли России, объединяющее 29 рыбодобывающих предприятий, добывающих около 1,8 млн т рыбы и морепродуктов, указано на сайте ассоциации. На долю предприятий ‒ членов ассоциации приходится более 75% вылова минтая в России и около 35% ‒ мирового. Помимо предприятий РРПК в нее входят «Океанрыбфлот», Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, Преображенская база тралового флота и др.
По информации представителя РРПК, решение связано с тем, что недавно компания обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложениями о реформировании рыбопромышленного комплекса. Она предложила выставить на аукционы квоты на добычу краба, которые сейчас распределены по историческому принципу. Это примерно 50% общего допустимого улова этого ресурса.
Также в числе предложений ‒ дополнительное наделение квотами компаний, которые инвестировали в обновление флота с обязательствами по строительству судов и перерабатывающих заводов, а также предложение разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судам отечественного производства возрастом не старше 30 лет. Последнее предложение должно начать действовать с 2034 г., что позволит предприятиям разработать проекты судов, разместить заказы и начать строительство. Еще одно предложение – установить более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами.
Представитель АДМ называет причины исключения предприятий группы РРПК из ассоциации: суть и способ предложений компании по изменению отраслевого законодательства, а также нежелание РРПК обсуждать предложения с отраслевым сообществом. РРПК считает решение АДМ незаконным и для защиты своих прав будет обращаться в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.
«Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. Нас – нет», – заявил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин. Исключение компаний группы РРПК из АДМ создает риск пересмотра сертификации Морского попечительского совета (MSC), а наличие сертификата MSC критично для доступа рыбной продукции на европейский рынок. Таким решением РРПК, крупнейшему в отрасли инвестору, может быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта, говорит он.
РРПК – один из крупнейших в России добытчиков рыбы с квотами более чем на 300 000 т рыбы в год, около 80% добычи приходится на минтай, указано на сайте компании. Основной владелец РРПК – Глеб Франк, сын бывшего министра транспорта России, ныне председателя совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка, а также зять предпринимателя Геннадия Тимченко. Против предложений РРПК ранее высказались Росрыболовство и Минсельхоз. Представители рыбопромышленных компаний указывали, что компания такими предложениями планирует получить дополнительные квоты и увеличить долю рынка. При этом многие другие рыбопромышленники в таком случае лишатся бизнеса.