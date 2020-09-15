Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая

«Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. Нас – нет», – заявил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин. Исключение компаний группы РРПК из АДМ создает риск пересмотра сертификации Морского попечительского совета (MSC), а наличие сертификата MSC критично для доступа рыбной продукции на европейский рынок. Таким решением РРПК, крупнейшему в отрасли инвестору, может быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта, говорит он.