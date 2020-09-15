Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая

Ведомости

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) исключена из Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), сообщил «Ведомостям» представитель РРПК. Эту информацию также подтвердил президент АДМ Алексей Буглак: общее собрание АДМ приняло такое решение. Предложение об исключении поступило от нескольких членов ассоциации, большинство других членов его поддержали.

АДМ создана в 2006 г. Это одно из крупнейших общественных объединений рыбохозяйственной отрасли России, объединяющее 29 рыбодобывающих предприятий, добывающих около 1,8 млн т рыбы и морепродуктов, указано на сайте ассоциации. На долю предприятий ‒ членов ассоциации приходится более 75% вылова минтая в России и около 35% ‒ мирового. Помимо предприятий РРПК в нее входят «Океанрыбфлот», Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, Преображенская база тралового флота и др.

По информации представителя РРПК, решение связано с тем, что недавно компания обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложениями о реформировании рыбопромышленного комплекса. Она предложила выставить на аукционы квоты на добычу краба, которые сейчас распределены по историческому принципу. Это примерно 50% общего допустимого улова этого ресурса.

Также в числе предложений ‒ дополнительное наделение квотами компаний, которые инвестировали в обновление флота с обязательствами по строительству судов и перерабатывающих заводов, а также предложение разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судам отечественного производства возрастом не старше 30 лет. Последнее предложение должно начать действовать с 2034 г., что позволит предприятиям разработать проекты судов, разместить заказы и начать строительство. Еще одно предложение – установить более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами.

Представитель АДМ называет причины исключения предприятий группы РРПК из ассоциации: суть и способ предложений компании по изменению отраслевого законодательства, а также нежелание РРПК обсуждать предложения с отраслевым сообществом. РРПК считает решение АДМ незаконным и для защиты своих прав будет обращаться в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.

«Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. Нас – нет», – заявил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин. Исключение компаний группы РРПК из АДМ создает риск пересмотра сертификации Морского попечительского совета (MSC), а наличие сертификата MSC критично для доступа рыбной продукции на европейский рынок. Таким решением РРПК, крупнейшему в отрасли инвестору, может быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта, говорит он. 

РРПК – один из крупнейших в России добытчиков рыбы с квотами более чем на 300 000 т рыбы в год, около 80% добычи приходится на минтай, указано на сайте компании. Основной владелец РРПК – Глеб Франк, сын бывшего министра транспорта России, ныне председателя совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка, а также зять предпринимателя Геннадия Тимченко. Против предложений РРПК ранее высказались Росрыболовство и Минсельхоз. Представители рыбопромышленных компаний указывали, что компания такими предложениями планирует получить дополнительные квоты и увеличить долю рынка. При этом многие другие рыбопромышленники в таком случае лишатся бизнеса.

Ранее по теме: Компания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных