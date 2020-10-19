Ростуризм оценил потери отрасли от приостановки въездного туризма

«С учетом того, что у нас международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, у нас сейчас прогноз, что 600 млрд руб. у нас по итогам года составят потери по въездным потокам», — сказала Догузова.