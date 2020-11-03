Спрос россиян на отели в регионах превысил показатели ЧМ-2018
За три недели октября 2020 г. россияне потратили на гостиницы в регионах 350 млн руб. — на 40% больше, чем за три недели лета 2018 г., когда страна принимала Чемпионат мира по футболу, сообщает ВТБ со ссылкой на данные своего эквайрингового бизнеса.
Оборот гостиничного бизнеса в Сочи за три недели октября на 66% превысил объемы, зафиксированные во время ЧМ-2018, и составил 181 млн руб. Это самый высокий рост среди российских регионов. На втором месте — Калининград. Там траты в обозначенный период осени увеличились на 30% к периоду чемпионата.
«Нетрадиционно высокая для конца сезона загрузка гостиниц в Сочи связана не только с реализацией отложенного спроса на южный отдых для россиян, которые рассчитывали этой осенью на заграничные поездки, но и со стартом программы Ростуризма по начислению кешбэка за бронирование туров и гостиниц внутри страны», — пояснил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Он отметил, что влияние на спрос оказало также возвращение в связи с возобновлением роста заболеваемости коронавирусом «удаленки» для части офисных сотрудников, позволяющего работать из любой точки страны.
По словам Киричека, последний фактор также способствовал росту интереса граждан к другим городам, включая Калининград. Он отметил, что посещение самой западной точки России частично заменяет россиянам поездки в Европу.
В Санкт-Петербурге рост оборота гостиничного сектора был менее значительным, отметили аналитики. За три недели октября он достиг 100 млн руб. — на 7% больше, чем во время ЧМ-2018. При этом в Самаре и Волгограде загрузка отелей оставалась примерно на уровне периода чемпионата. В остальных городах, где проводились матчи, пока обороты гостиничного сектора меньше, чем в ЧМ-2018.
При этом в Москве оборот гостиничного бизнеса в октябре текущего года, наоборот, снизился по сравнению с периодом чемпионата, рассказали в ВТБ. Падение, по эквайринговой статистике банка, составило 60%.