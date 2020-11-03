Спрос россиян на отели в регионах превысил показатели ЧМ-2018

«Нетрадиционно высокая для конца сезона загрузка гостиниц в Сочи связана не только с реализацией отложенного спроса на южный отдых для россиян, которые рассчитывали этой осенью на заграничные поездки, но и со стартом программы Ростуризма по начислению кешбэка за бронирование туров и гостиниц внутри страны», — пояснил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Он отметил, что влияние на спрос оказало также возвращение в связи с возобновлением роста заболеваемости коронавирусом «удаленки» для части офисных сотрудников, позволяющего работать из любой точки страны.