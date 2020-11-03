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Спрос россиян на отели в регионах превысил показатели ЧМ-2018

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За три недели октября 2020 г. россияне потратили на гостиницы в регионах 350 млн руб. — на 40% больше, чем за три недели лета 2018 г., когда страна принимала Чемпионат мира по футболу, сообщает ВТБ со ссылкой на данные своего эквайрингового бизнеса.

Оборот гостиничного бизнеса в Сочи за три недели октября на 66% превысил объемы, зафиксированные во время ЧМ-2018, и составил 181 млн руб. Это самый высокий рост среди российских регионов. На втором месте — Калининград. Там траты в обозначенный период осени увеличились на 30% к периоду чемпионата.

«Нетрадиционно высокая для конца сезона загрузка гостиниц в Сочи связана не только с реализацией отложенного спроса на южный отдых для россиян, которые рассчитывали этой осенью на заграничные поездки, но и со стартом программы Ростуризма по начислению кешбэка за бронирование туров и гостиниц внутри страны», — пояснил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Он отметил, что влияние на спрос оказало также возвращение в связи с возобновлением роста заболеваемости коронавирусом «удаленки» для части офисных сотрудников, позволяющего работать из любой точки страны.

По словам Киричека, последний фактор также способствовал росту интереса граждан к другим городам, включая Калининград. Он отметил, что посещение самой западной точки России частично заменяет россиянам поездки в Европу.

В Санкт-Петербурге рост оборота гостиничного сектора был менее значительным, отметили аналитики. За три недели октября он достиг 100 млн руб. — на 7% больше, чем во время ЧМ-2018. При этом в Самаре и Волгограде загрузка отелей оставалась примерно на уровне периода чемпионата. В остальных городах, где проводились матчи, пока обороты гостиничного сектора меньше, чем в ЧМ-2018.

При этом в Москве оборот гостиничного бизнеса в октябре текущего года, наоборот, снизился по сравнению с периодом чемпионата, рассказали в ВТБ. Падение, по эквайринговой статистике банка, составило 60%.

Ранее по теме: В Москве в этом году не открылось ни одной гостиницы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных