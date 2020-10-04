В Москве в этом году не открылось ни одной гостиницы

В Москве в этом году не открылось ни одной гостиницыДевелоперы были вынуждены отложить ввод отелей из-за пандемии
За восемь месяцев 2020 г. в Москве не открылось ни одной качественной гостиницы, согласно исследованию консалтинговой компании Cushman & Wakefield. Под такими объектами они понимают 3–5-звездочные отели, хостелы и апартаменты исследование в расчет не берет.
Партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко уточняет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, заставил девелоперов перенести ввод отелей на осень. Она напоминает, что в прошлом году в российской столице открылась лишь одна гостиница – Holiday Inn Baumanskaya на 128 номеров, но это затишье объяснялось активным строительством объектов перед чемпионатом мира по футболу, который прошел в 2018 г. Для сравнения: в 2018 г. гостиничный фонд Москвы увеличился на 778 номеров, а годом ранее – еще на 1661 номер. Всего в российской столице, по данным Cushman & Wakefield, насчитывается 20 200 качественных номеров.
Такие выводы подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. В конце 2019 г. ожидалось, что в этом году будут открыты отели в общей сложности на 1000–1200 номеров, но сроки запуска большинства этих проектов были в итоге перенесены на 2021 г., говорит заместитель директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгения Тучкова. «Туристический сезон практически не состоялся, внутренний туризм второй половины лета не смог компенсировать отсутствие иностранного турпотока», – объясняет она. Тучкова отмечает, что после снятия ограничительных мер уровень заполняемости столичных отелей стал постепенно расти, но пока их загрузка составляет всего 30–40%. При этом средняя цена за номер упала на 10% – с 7300 до 6600 руб. в сутки, говорит она и подтверждает руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.
Многие отели перенесли открытие не только из-за пандемии, но и из-за проблем у их инвесторов, считает Белова. Тем не менее она ожидает, что до конца года в Москве все-таки откроется как минимум два объекта – Movenpick на Таганке и Marriott Imperial Plaza на Краснопрудной улице. Не намерена переносить срок запуска гостиницы Vertical BW Signature Collection на Таганке и компания Becar Asset Management, говорит ее президент Александр Шарапов. Он ожидает, что это произойдет в декабре.
Кризис действительно больно ударил по гостиничному сегменту, рассказывает управляющий партнер компании «Альянс отель менеджмент» Вадим Прасов. Он напоминает, что с конца марта по конец мая загрузка отелей в Москве составляла всего 2–8%, сейчас 3- и 4-звездочные гостиницы заполнены на 70–75%, а вот 5-звездочные объекты пока так и не вышли на докризисный уровень загрузки. Восстановления гостиничного рынка в этом году можно не ждать, считает генеральный директор Ales Capital Андрей Дегтярев. Он добавляет, что в связи с возможными новыми ограничениями это может произойти не раньше весны следующего года.
С ним согласен и Шарапов, который отмечает, что для восстановления рынка необходимо дождаться открытия границ и возвращения туристического и бизнес-потока на прежний уровень. Но на фоне слухов о возможном введении нового карантина речи об этом пока не идет, говорит эксперт. Единственный сегмент, который в такой ситуации будет только расти, – это загородные отели, добавляет Шарапов.