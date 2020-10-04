В Москве в этом году не открылось ни одной гостиницы

Такие выводы подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. В конце 2019 г. ожидалось, что в этом году будут открыты отели в общей сложности на 1000–1200 номеров, но сроки запуска большинства этих проектов были в итоге перенесены на 2021 г., говорит заместитель директора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгения Тучкова. «Туристический сезон практически не состоялся, внутренний туризм второй половины лета не смог компенсировать отсутствие иностранного турпотока», – объясняет она. Тучкова отмечает, что после снятия ограничительных мер уровень заполняемости столичных отелей стал постепенно расти, но пока их загрузка составляет всего 30–40%. При этом средняя цена за номер упала на 10% – с 7300 до 6600 руб. в сутки, говорит она и подтверждает руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.