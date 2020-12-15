ТЦ «Европейский» в Москве могут закрыть за нарушение коронавирусных ограничений
Торговому центру «Европейский» в Москве грозит закрытие или штраф в размере 1 млн руб. за нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил замглавы объединения административно-технических инспекций столицы Станислав Зинюшин. Об этом сообщает «РИА Новости».
ТРЦ не принял достаточные меры по организации социального дистанцирования и соблюдения требований по ношению масок и перчаток, рассказал Зинюшин. По его словам, штраф за уже выявленные в «Европейском» нарушения составляет до 300 тыс. руб. Если из-за несоблюдения масочного режима в ТЦ будет выявлен нанесенный вред здоровью человека, то штраф вырастет до 1 млн руб. Кроме того, возможна также приостановка работы ТРЦ на 90 дней по решению суда.
Ранее закрытием на 90 суток пригрозили стадиону «ВТБ-Арена» за нарушение антикоронавирусных мер во время съемок конкурса «Песня года». По данным проведенной Роспотребнадзором проверки, 5 декабря во время массового мероприятия там не соблюдались санитарные требования. В то же время организаторы «Песни года» утверждали, что не нарушали требований ведомства во время мероприятий.