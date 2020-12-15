ТЦ «Европейский» в Москве могут закрыть за нарушение коронавирусных ограничений

ТРЦ не принял достаточные меры по организации социального дистанцирования и соблюдения требований по ношению масок и перчаток, рассказал Зинюшин. По его словам, штраф за уже выявленные в «Европейском» нарушения составляет до 300 тыс. руб. Если из-за несоблюдения масочного режима в ТЦ будет выявлен нанесенный вред здоровью человека, то штраф вырастет до 1 млн руб. Кроме того, возможна также приостановка работы ТРЦ на 90 дней по решению суда.