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ТЦ «Европейский» в Москве могут закрыть за нарушение коронавирусных ограничений

Ведомости

Торговому центру «Европейский» в Москве грозит закрытие или штраф в размере 1 млн руб. за нарушения ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил замглавы объединения административно-технических инспекций столицы Станислав Зинюшин. Об этом сообщает «РИА Новости».

ТРЦ не принял достаточные меры по организации социального дистанцирования и соблюдения требований по ношению масок и перчаток, рассказал Зинюшин. По его словам, штраф за уже выявленные в «Европейском» нарушения составляет до 300 тыс. руб. Если из-за несоблюдения масочного режима в ТЦ будет выявлен нанесенный вред здоровью человека, то штраф вырастет до 1 млн руб. Кроме того, возможна также приостановка работы ТРЦ на 90 дней по решению суда.

Ранее закрытием на 90 суток пригрозили стадиону «ВТБ-Арена» за нарушение антикоронавирусных мер во время съемок конкурса «Песня года». По данным проведенной Роспотребнадзором проверки, 5 декабря во время массового мероприятия там не соблюдались санитарные требования. В то же время организаторы «Песни года» утверждали, что не нарушали требований ведомства во время мероприятий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных