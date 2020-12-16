Владелец «Пятерочек» объявил о снижении цен на макароны, тушенку и хлеб

На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.