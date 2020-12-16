Владелец «Пятерочек» объявил о снижении цен на макароны, тушенку и хлеб
X5 Retail Group, владелец торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» объявил, что с 16 декабря в магазинах сетей семь базовых продуктов питания будут продаваться по цене закупки у поставщиков. В сообщении говорится, что инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей.
Нулевая торговая наценка будет установлена на следующие товары из базовой потребительской корзины:
макароны;
хлеб;
тушенка из говядины;
черный чай;
картофель;
зерновые хлопья;
ультрапастеризованное молоко.
Эти товары будут помечены специальными ценниками на полках магазинов. Торговые расходы на эти категории товаров, в том числе аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату работников магазинов, компания возьмет на себя.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания начала обсуждаться после того, как на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин.
На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.
15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о сдерживании цен на социально значимые продукты, в частности на сахар и подсолнечное масло.