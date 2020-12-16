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Владелец «Пятерочек» объявил о снижении цен на макароны, тушенку и хлеб

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X5 Retail Group, владелец торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» объявил, что с 16 декабря в магазинах сетей семь базовых продуктов питания будут продаваться по цене закупки у поставщиков. В сообщении говорится, что инициатива направлена на поддержку малоимущих покупателей.

Нулевая торговая наценка будет установлена на следующие товары из базовой потребительской корзины:

  • макароны;

  • хлеб;

  • тушенка из говядины;

  • черный чай;

  • картофель;

  • зерновые хлопья;

  • ультрапастеризованное молоко.

Эти товары будут помечены специальными ценниками на полках магазинов. Торговые расходы на эти категории товаров, в том числе аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату работников магазинов, компания возьмет на себя. 

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания начала обсуждаться после того, как на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин.

На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. 13 декабря Путин дал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову неделю на то, чтобы справиться с ростом цен на базовые продукты питания.

15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о сдерживании цен на социально значимые продукты, в частности на сахар и подсолнечное масло.

Ранее по теме: Глава Минэка предложил меры по регулированию цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных