В ФНС пообещали ускорить оформление ИП до нескольких минут

С 1 января 2021 г. для ИП действуют две формы налогообложения по упрощенной схеме. По первой ИП платит 6% с доходов, по второй 15% с доходов минус расходы. Для формы ИП действуют ограничения, у предпринимателя должно быть официально трудоустроено не больше 100 человек, годовой доход не должен превышать 100 млн руб. С 2019 г. в России был введен налог на профессиональный доход, или режим для самозанятых. Физические лица и ИП, которые переходят на режим самозанятых, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%.