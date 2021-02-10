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В ФНС пообещали ускорить оформление ИП до нескольких минут

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена упростить получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП) по аналогии со статусом самозанятого, она будет занимать несколько минут, заявил руководитель ФНС Даниил Егоров на заседании Совета Федерации. Трансляция велась пресс-службой палаты.

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход (самозанятых. — прим. ред.), где это займет несколько минут», — сказал Егоров на заседании. Он отметил, что механизм, введенный при регистрации самозанятых, уже доказал свою эффективность.

Кроме того, Егоров анонсировал скорый запуск автоматического имущественного и инвестиционного вычета по налогу на доход физических лиц (НДФЛ). «С марта мы готовы, уже полностью оттестировали систему, приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов», — сказал Егоров, напомнив, что соответствующий законопроект сейчас рассматривается в третьем чтении в Госдуме.

Согласно данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ИП - самая распространенная форма среди МСП. На 10 января 2021 г., в реестре было зарегистрировано 5 684 561 субъектов МСП, из них 3 312 646 — ИП. У индивидуальных предпринимателей официально трудоустроены 2 569 467 человек. 

С 1 января 2021 г. для ИП действуют две формы налогообложения по упрощенной схеме. По первой ИП платит 6% с доходов, по второй 15% с доходов минус расходы. Для формы ИП действуют ограничения, у предпринимателя должно быть официально трудоустроено не больше 100 человек, годовой доход не должен превышать 100 млн руб. С 2019 г. в России был введен налог на профессиональный доход, или режим для самозанятых. Физические лица и ИП, которые переходят на режим самозанятых, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных