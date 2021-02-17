«Коммерсантъ»: Абрамович может заняться гостиничным бизнесом в Геленджике

Бизнесмен Роман Абрамович стал 100% владельцем двух компаний - ООО «УК "Норд Эстейт"» и «УК "Юг Эстейт», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Компании были зарегистрированы 3 и 9 февраля, их основной вид деятельности — управление недвижимостью. Компания «Норд Эстейт» зарегистрирована в Карелии, а «Юг Эстейт» в Геленджике. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости, Абрамович активно интересовался гостиничными проектами в Геленджике и Карелии. В Millhouse, которая управляет активами Абрамовича, на запрос издания не ответили.