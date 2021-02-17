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«Коммерсантъ»: Абрамович может заняться гостиничным бизнесом в Геленджике

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Бизнесмен Роман Абрамович стал 100% владельцем двух компаний - ООО «УК "Норд Эстейт"» и «УК "Юг Эстейт», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Компании были зарегистрированы 3 и 9 февраля, их основной вид деятельности — управление недвижимостью. Компания «Норд Эстейт» зарегистрирована в Карелии, а «Юг Эстейт» в Геленджике. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости, Абрамович активно интересовался гостиничными проектами в Геленджике и Карелии. В Millhouse, которая управляет активами Абрамовича, на запрос издания не ответили.

По словам одного источника издания, Абрамовича интересовало создание люксовой гостиницы с виноградником — среди рассматриваемых бизнесменом площадок для такого проекта было «Шато де Талю». Как отмечает издание, данная компания в данный момент контролируется Ольгой Ткачевой, которая предположительно является женой бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. 

«Шато де Талю» занимается производством вина. По данным издания, общая площадь виноградников составляет 101 га, информации о гостиничной деятельности на сайте нет. Источник издания в винодельческой отрасли указывает, что стоимость виноградников в Краснодарском крае составляет 2–5 млн руб. за 1 га. Исходя из этой оценки, «Шато де Талю» стоит 200–500 млн руб. 

В Карелии же компания купила участок на Ладожском озере, рассказал изданию источник. На нем планируется строительство дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха. УК «Норд Эстейт» зарегистрирована в поселке Кортела на берегу Ладожского озера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных