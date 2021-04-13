Сервисы доставки продуктов показали наибольший рост среди интернет-магазинов
Исследовательское агентство Data Insight представило ежегодный рейтинг крупнейших интернет-магазинов в России за 2020 г. Лидером рейтинга остался маркетплейс Wildberries, который показал рост продаж на 96% в годовом выражении — до 413,2 млрд руб., свидетельствуют данные рейтинга, с которым ознакомились «Ведомости». На втором месте Ozon, который по итогам 2020 г. обогнал «Ситилинк». Продажи Ozon выросли на 144% — до 197 млрд руб., «Ситилинк» вырос на 47% по сравнению с 2019 г. — до 132,7 млрд руб.
При этом самый большой рост продаж в 2020 г. показали сервисы доставки продуктов. Лидером по темпу роста стала «Яндекс.Лавка». Ее продажи в 2020 г. выросли в 47,5 раз — до 11,9 млрд руб., говорится в исследовании. Количество заказов в «Лавке» выросло в 38 раз — до 13,7 млн, средний чек по заказу составил 870 руб. Это на 24% больше, чем в 2019 г. По состоянию на апрель 2021 г. «Лавка» работала в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, нескольких городах Московской и Ленинградской областей и в Тель-Авиве.
Основной конкурент «Яндекс.Лавки» – входящий в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group сервис доставки продуктов «Самокат» - стал вторым по темпам роста среди крупнейших интернет-магазинов России. Его продажи в 2020 г. выросли в 17,5 раз — до 9,5 млрд руб., количество заказов увеличилось в 17 раз — до 18,1 млн, средний чек составил 520 руб, что на 2% больше 2019 г. «Самокат» основали Вячеслав Бочаров и Родион Шишков в 2018 г. В мае 2020 г. 75,6% долей компании приобрело совместное предприятие Mail.ru Group и «Сбера» – «О2О холдинг». Сейчас сервис работает в восьми городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске.
Сервис доставки продуктов «Сбермаркет», созданный на базе Instamart, в 2020 г. нарастил продажи в 13 раз — до 17,6 млрд руб., следует из рейтинга. Количество заказов увеличилось в 17,9 раз — до 5,3 млн заказов, при этом средний чек снизился на 26% — до 3 300 руб. В августе 2019 г. венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса. Сервис на данный момент работает в 132 городах России, сказано на сайте сервиса.
«Лавка» и «Самокат» работают по схожим схемам — они доставляют готовую еду и продукты, которые хранятся на собственных складах и дарксторах. «Сбермаркет» работает через партнеров и доставляет еду с помощью собственных курьеров из магазинов партнеров — крупнейших продуктовых сетей.