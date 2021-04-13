Сервисы доставки продуктов показали наибольший рост среди интернет-магазинов

При этом самый большой рост продаж в 2020 г. показали сервисы доставки продуктов. Лидером по темпу роста стала «Яндекс.Лавка». Ее продажи в 2020 г. выросли в 47,5 раз — до 11,9 млрд руб., говорится в исследовании. Количество заказов в «Лавке» выросло в 38 раз — до 13,7 млн, средний чек по заказу составил 870 руб. Это на 24% больше, чем в 2019 г. По состоянию на апрель 2021 г. «Лавка» работала в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, нескольких городах Московской и Ленинградской областей и в Тель-Авиве.