Цена нефти Brent достигла $69 впервые с 15 марта
Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $69 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13.57 мск. Ранее Brent находилась выше $69 за баррель в этом году 15 марта.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI к аналогичному времени составила $65,8 за баррель.
К 14.24 мск Brent торговалась на уровне $68,78 за баррель. Нефть марки WTI стоила $65,6 за баррель.
27 апреля заместитель председателя правительства России Александр Новак спрогнозировал, что цена на нефть будет держаться на уровне $62-66 за баррель до конца текущего года. Новак также рассказал, что ОПЕК+ подтвердила планы по наращиванию нефтедобычи на фоне увеличения спроса на сырье. При этом конкретные шаги страны-экспортеры обсудят на заседании 1 июня.