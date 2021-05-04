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Цена нефти Brent достигла $69 впервые с 15 марта

Ведомости

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $69 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 13.57 мск. Ранее Brent находилась выше $69 за баррель в этом году 15 марта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI к аналогичному времени составила $65,8 за баррель.

К 14.24 мск Brent торговалась на уровне $68,78 за баррель. Нефть марки WTI стоила $65,6 за баррель.

27 апреля заместитель председателя правительства России Александр Новак спрогнозировал, что цена на нефть будет держаться на уровне $62-66 за баррель до конца текущего года. Новак также рассказал, что ОПЕК+ подтвердила планы по наращиванию нефтедобычи на фоне увеличения спроса на сырье. При этом конкретные шаги страны-экспортеры обсудят на заседании 1 июня.

Ранее по теме: Новак ожидает цены на нефть в пределах $62-66 за баррель до конца года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных