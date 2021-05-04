Цена нефти Brent достигла $69 впервые с 15 марта

27 апреля заместитель председателя правительства России Александр Новак спрогнозировал, что цена на нефть будет держаться на уровне $62-66 за баррель до конца текущего года. Новак также рассказал, что ОПЕК+ подтвердила планы по наращиванию нефтедобычи на фоне увеличения спроса на сырье. При этом конкретные шаги страны-экспортеры обсудят на заседании 1 июня.