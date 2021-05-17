«Аэрофлот» спустя год вернул себе лидерство по пассажироперевозкам
Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле перевезла 1,37 млн. пассажиров, впервые спустя год обогнав по этому показателю S7, которая перевезла 1,35 млн человек в отчетном месяце. Предварительные данные по перевозкам приводит Росавиация.
Услугами лоукостера «Победа» воспользовались 1 млн. пассажиров, авиакомпании «Уральские авиалинии» — 617 тыс. пассажиров, авиакомпании «Россия» — 636 тыс. пассажиров. Всего в апреле авиакомпании перевезли 7,2 млн.пассажиров, увеличив перевозки в В 9,7 раза из-за низкой базы прошлого года. В апреле прошлого года российскими авиакомпаниями было перевезено 739 тыс. пассажиров.
За январь-апрель 2021 перевезено 24,2 млн. пассажиров, что соответствует показателя прошлого года за аналогичный период.
Больше года — с апреля 2020 г. по март 2021 г. — S7 являлась крупнейшей в России авиакомпанией по количеству перевозимых пассажиров в месяц, опережая «Аэрофлот» (без учета компаний группы). Выйти в лидеры S7 помог коронавирус: в прошлом году количество московских рейсов сильно сократилось из-за пандемийных ограничений, тогда как программа полетов по регионам была урезана не так значительно.
У S7 помимо «Домодедово» есть хабы в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Иркутске и Владивостоке, в то время как у «Аэрофлота» хаб сейчас только в «Шереметьево», летом 2021 г. планируется открытие второго — в Красноярске. За 2020 г. S7 сократила перевозки пассажиров на треть, тогда как «Аэрофлот» — в 2,5 раза. S7 за прошлый год также смогла нарастить долю на рынке существеннее, чем все остальные авиакомпании, — на 6,9 п. п. до 17,8%. Доля «Аэрофлота» сократилась на 8 п. п. до 21,03%, следует из данных Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России.