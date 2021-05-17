«Аэрофлот» спустя год вернул себе лидерство по пассажироперевозкам

У S7 помимо «Домодедово» есть хабы в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Иркутске и Владивостоке, в то время как у «Аэрофлота» хаб сейчас только в «Шереметьево», летом 2021 г. планируется открытие второго — в Красноярске. За 2020 г. S7 сократила перевозки пассажиров на треть, тогда как «Аэрофлот» — в 2,5 раза. S7 за прошлый год также смогла нарастить долю на рынке существеннее, чем все остальные авиакомпании, — на 6,9 п. п. до 17,8%. Доля «Аэрофлота» сократилась на 8 п. п. до 21,03%, следует из данных Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России.