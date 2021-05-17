ФАС оштрафует «Почту России» за надбавки к тарифам доставки в регионы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначит «Почте России» штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке (ст. 14.31 КоАП РФ) в связи с тем, что организация брала с клиентов дополнительную надбавку в размере 100% за посылки, направляемые в труднодоступные населенные пункты или оттуда, сообщается на сайте ведомства.
Дело в отношении «Почты России» было возбуждено 3 ноября прошлого года после того, как организация не исполнила за 10 дней, как должна была, выданное антимонопольным регулятором предупреждение об отмене надбавки. Однако она сделала это позже, до окончания расследования.
«Отмена указанной добавки позволит жителям труднодоступных населенных пунктов пользоваться услугами почтовой связи на равных условиях с остальными гражданами Российской Федерации», — отметили в ФАС.
Согласно ст. 14.31 КоАП РФ, штраф который назначат «Почте России», может составлять от 300 тыс. до 1 млн руб. При этом, так как организация уже исполнила выдвинутые требования, ФАС решила не выдавать ей предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, отметила пресс-служба регулятора.