Мировой рынок люксовых товаров может вернуться к докризисному уровню в этом году

Аналитики в своем исследовании также выделили три новых тренда на рынке роскоши. Первый — восстановление продаж в США превзошло ожидания. Авторы отчета объясняют это улучшением макроэкономических условий, оживленным фондовым рынком, а также растущим доверием потребителей. Второй тренд заключается в том, что все больше покупок предметов роскоши осуществляется в онлайн. По оценкам Bain, в 2021 г. более 85% покупок предметов роскоши были совершены в цифровом виде. При этом в отчете отмечается, что человеческое участие по-прежнему остается необходимым — это взаимодействие играет ключевую роль в поддержании лояльности клиентов. И третий тренд — это рост привлекательности люксового секонд-хэнда. По мнению аналитиков, рынок вещей бывших в употреблении набирает популярность не только среди молодых потребителей, но и среди тех, кто привык коллекционировать товары.