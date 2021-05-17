Мировой рынок люксовых товаров может вернуться к докризисному уровню в этом году
Мировой рынок предметов роскоши вернулся к росту, и уже к концу текущего года общемировой объем продаж товаров класса люкс может вернуться на уровень 2019 г. Такой вывод содержится в совместном отчете итальянской ассоциации люксовых производителей Altagamma и американской консалтинговой компании Bain&Company, который был опубликован 17 мая.
В I квартале 2021 г. рост продаж люксовых товаров составил 1% в годовом выражении, или остался на одном уровне в сравнении с I кварталом 2019 г. Наиболее активно в I квартале росли продажи товаров в Китае и США, а также в странах Ближнего Востока и Австралии. Продажи товаров класса люкс в Европе и Японии растут медленнее. Лучше всего растут продажи аксессуаров и драгоценностей, продажи часов и косметики снижаются или остаются на прежнем уровне. Продажи одежды, напротив, показывают снижение, говорится в отчете.
Аналитики прогнозируют два сценария, по которым рынок люкса достигнет уровня, который был до пандемии. Первый сценарий с вероятностью в 30% предполагает восстановление рынка в течение всего 2021 г., и уже в конечном итоге годовые объемы продаж достигнут уровня 2019 г. — 280-295 млрд евро. Второй сценарий с вероятностью в 70% предполагает то, что рынок предметов роскоши восстановится лишь к 2022 г. По мнению аналитиков, тормозить рост продаж будут ограничения по внутреннему туризму в каждой стране. При втором сценарии, объем продаж товаров класса люкс по итогам текущего года может достигнуть 250-260 млрд евро.
В 2019 г. по подсчетам Bain&Company мировой объем продаж предметов роскоши составлял 281 млрд евро, в 2020 г. — 217 млрд евро.
Аналитики в своем исследовании также выделили три новых тренда на рынке роскоши. Первый — восстановление продаж в США превзошло ожидания. Авторы отчета объясняют это улучшением макроэкономических условий, оживленным фондовым рынком, а также растущим доверием потребителей. Второй тренд заключается в том, что все больше покупок предметов роскоши осуществляется в онлайн. По оценкам Bain, в 2021 г. более 85% покупок предметов роскоши были совершены в цифровом виде. При этом в отчете отмечается, что человеческое участие по-прежнему остается необходимым — это взаимодействие играет ключевую роль в поддержании лояльности клиентов. И третий тренд — это рост привлекательности люксового секонд-хэнда. По мнению аналитиков, рынок вещей бывших в употреблении набирает популярность не только среди молодых потребителей, но и среди тех, кто привык коллекционировать товары.
«Бренды все чаще выходят на этот рынок и становятся платформами для взаимодействия на протяжении всего жизненного цикла товара», — подчеркивается в исследовании.