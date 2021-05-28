«Интер РАО» планирует выйти на доковидные финансовые показатели в 2021 году

Основной рост обеспечили трейдинг (перепродажа) и сбыт электроэнергии со своих генерирующих электростанций, следует из отчета. Так, энергохолдинг смог нарастить продажи электричества не только в России, но и за рубежом. По сегменту трейдинг в первом квартале выручка увеличилась в 1,7 раза до 29,1 млрд руб. к сопоставимому периоду 2020 г. «Основной рост объемов и цен реализации произошел на направлениях Финляндии и стран Балтии и был обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на бирже Nord Pool, которая сложилась под воздействием снижения температур и ухудшения водного баланса», — отметили в компании. Дополнительный положительный финансовый эффект оказал рост среднего курса евро относительно рубля.