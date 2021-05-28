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«Интер РАО» планирует выйти на доковидные финансовые показатели в 2021 году

Ведомости

«Интер РАО», одна из крупнейших генерирующих компаний в России, прогнозирует получить по итогам 2021 г. чистую прибыль не ниже, чем за доковидный 2019 г.

Об этом заявил 28 мая в ходе телефонной конференции член правления, руководитель финансово-экономического центра компании Евгений Мирошниченко. «2019 г. является нашим ориентиром. А если хорошо поработаем, то его превысим и по чистой прибыли, и по [показателю] EBITDA», — сказал топ-менеджер.

В прошлом году чистая прибыль компании упала на 7,9%, а прибыль до вычета налогов, процентов по займам и амортизации (EBITDA) – на 13,6%. По итогам 2019 г. чистая прибыль «Интер РАО» составила 81,9 млрд руб., EBITDA — 141,5 млрд. Капзатраты в текущем году, по словам Мирошничнеко, составят около 50 млрд руб.

За первый квартал чистая прибыль «Интер РАО» осталась примерно на уровне того же периода 2020 года — 34,5 млрд руб., но другие финпоказатели существенно выросли, следует из отчета компании по МСФО. В частности, EBITDA увеличилась на 20,8% до 49,99 млрд руб., выручка за отчетный период прибавила 16,3% и составила 310,5 млрд руб.

Основной рост обеспечили трейдинг (перепродажа) и сбыт электроэнергии со своих генерирующих электростанций, следует из отчета. Так, энергохолдинг смог нарастить продажи электричества не только в России, но и за рубежом. По сегменту трейдинг в первом квартале выручка увеличилась в 1,7 раза до 29,1 млрд руб. к сопоставимому периоду 2020 г. «Основной рост объемов и цен реализации произошел на направлениях Финляндии и стран Балтии и был обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой на бирже Nord Pool, которая сложилась под воздействием снижения температур и ухудшения водного баланса», — отметили в компании. Дополнительный положительный финансовый эффект оказал рост среднего курса евро относительно рубля.

«Интер РАО» – энергохолдинг с активами в России и СНГ, также являющийся единственным оператором РФ по экспорту-импорту электроэнергии (за прошлый год было экспортировано 11,7 млрд кВт*ч). Установленная мощность электростанций компании составляет 30,8 ГВт. Основные акционеры – «Роснефтегаз» (27,6%), «ФСК ЕЭС» (8,6)%, «Интер РАО Капитал» (29,6)%. Более 34% акций в свободном обращении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных