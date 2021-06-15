Coca-Cola и Danone предложили закупить баки для раздельного сбора мусора в обмен на льготы

По его словам, пилотный проект «РусПро» хочет запустить в июле 2021 г. в одном из регионов России. Половину из заявленных на него 150 млн руб. планируется потратить на закупку баков для раздельного сбора. Однако, по словам Рудася, необходимо, чтобы власти учитывали эти усилия освобождая от уплаты экосбора пропорционально объему собранного вторсырья. В случае успеха проект могут масштабировать до сбора 250 тыс. т вторсырья в десятках регионов России.