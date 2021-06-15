Coca-Cola и Danone предложили закупить баки для раздельного сбора мусора в обмен на льготы
Члены ассоциации «РусПро» (иностранные производители продуктов питания и напитков в России, включая Coca-Cola, Nestle, Danone) предлагают организовать в одном из регионов пилотный проект с инфраструктурой раздельного сбора отходов (РСО) и обучением населения правильному обращению с ними стоимостью 150 млн руб. В обмен компании рассчитывают на освобождение от уплаты экосбора, заявил РБК глава «РусПро» Павел Рудась.
По его словам, пилотный проект «РусПро» хочет запустить в июле 2021 г. в одном из регионов России. Половину из заявленных на него 150 млн руб. планируется потратить на закупку баков для раздельного сбора. Однако, по словам Рудася, необходимо, чтобы власти учитывали эти усилия освобождая от уплаты экосбора пропорционально объему собранного вторсырья. В случае успеха проект могут масштабировать до сбора 250 тыс. т вторсырья в десятках регионов России.
В перспективе, считает глава «РусПро», льготы компаниям, организующим раздельный сбор, могли бы сделать вывоз для населения отсортированного мусора бесплатным, значительно сократив тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Ранее, в начале июня глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил о подготовке проекта создания сети из 10 000 фандоматов для приема пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары. Это должно обеспечить рост показателей по утилизации: фандоматы позволят ежегодно собирать 78 900 т разделенных на фракции отходов, в 2022 г. таким образом можно будет обеспечить утилизацию 1,7% от образующихся в стране 60 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО). За день один фандомат способен принять до 600 единиц тары.
В 2021 г. фандоматы установят в трех пилотных регионах – Челябинской, Белгородской и Нижегородской областях, в следующем году – еще в семи. Инвестиции в проект РЭО оценивает в 6 млрд руб. в 2021–2022 гг., проект должен окупиться за шесть лет.