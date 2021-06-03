В России хотят создать сеть в 10 000 фандоматов для раздельного сбора тары

Аппараты будут устанавливать в жилых комплексах, торговых центрах, транспортных узлах. Предполагается, что за сдачу отходов люди будут получать скидки в магазинах, бонусы или баллы. Сейчас по этому поводу идут активные переговоры с крупнейшими ритейлерами – «Перекрестком», «Магнитом», «Пятерочкой», «Глобусом», «Лентой», «Метро» при содействии Ассоциации компаний розничной торговли («Акорт»), сообщается в презентации РЭО. «Ведомости» направили запросы в «Акорт» и ритейлерам. В сети «Глобус» сказали, что «всегда открыты для диалога и совместных экологических проектов». Виктория Кутузова, руководитель отдела корпоративных коммуникаций «Глобуса», добавила, что у ритейлера есть свой успешный опыт эксплуатации фандоматов. По ее словам, 10 аппаратов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок были установлены осенью 2020 г. в гипермаркетах в Москве и Подмосковье. Всего за это время собрано более 830 000 единиц упаковки. «Тестовый период еще не окончен, но мы уже сейчас понимаем, что большое количество людей готовы сортировать и сдавать упаковку на переработку», – добавила она.