В России хотят создать сеть в 10 000 фандоматов для раздельного сбора тары

В России хотят создать сеть в 10 000 фандоматов для раздельного сбора тарыДля успеха проекта придется уговорить участвовать в нем ритейлеров
Проект сети из 10 000 фандоматов для приема пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары представил журналистам 2 июня на ПМЭФ глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, проект обеспечит рост показателей по утилизации: фандоматы позволят ежегодно собирать 78 900 т разделенных на фракции отходов, в 2022 г. таким образом можно обеспечить утилизацию 1,7% от образующихся в стране 60 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО) ). За день один фандомат способен принять до 600 единиц тары.
В 2021 г. фандоматы установят в трех пилотных регионах – Челябинской, Белгородской и Нижегородской областях, в следующем году – еще в семи (в каких, Буцаев не уточнил). Инвестиции в проект РЭО оценивает в 6 млрд руб. в 2021–2022 гг., проект должен окупиться за шесть лет.
Финансирование будет складываться из лизинга, субсидий из региональных и федерального бюджетов, средств РЭО и денег инвесторов. «25% составят субсидии государства, еще 10% – регионов», – уточнил Буцаев.
Согласно данным РЭО, сейчас в России существует четыре ключевых производителя фандоматов. Это «Современный рециклинг» (Подольский район), «Тарас» (Волгоград), «Экоплатформа» (Нижний Новгород), «Экотехнологии» (Санкт-Петербург, Тверская обл.). В среднем каждая из компаний может производить от 300 до 600 фандоматов ежемесячно. Цена каждого варьируется от 300 000 до 650 000 руб. Буцаев говорит, что для решения вопроса утилизации тары в целом по России надо установить 150 000 таких фандоматов. По его словам, в будущем до 2% отходов можно будет собирать через автоматизированные пункты сдачи. Для сравнения, в Германии сейчас работает 135 000 таких фандоматов.
Аппараты будут устанавливать в жилых комплексах, торговых центрах, транспортных узлах. Предполагается, что за сдачу отходов люди будут получать скидки в магазинах, бонусы или баллы. Сейчас по этому поводу идут активные переговоры с крупнейшими ритейлерами – «Перекрестком», «Магнитом», «Пятерочкой», «Глобусом», «Лентой», «Метро» при содействии Ассоциации компаний розничной торговли («Акорт»), сообщается в презентации РЭО. «Ведомости» направили запросы в «Акорт» и ритейлерам. В сети «Глобус» сказали, что «всегда открыты для диалога и совместных экологических проектов». Виктория Кутузова, руководитель отдела корпоративных коммуникаций «Глобуса», добавила, что у ритейлера есть свой успешный опыт эксплуатации фандоматов. По ее словам, 10 аппаратов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок были установлены осенью 2020 г. в гипермаркетах в Москве и Подмосковье. Всего за это время собрано более 830 000 единиц упаковки. «Тестовый период еще не окончен, но мы уже сейчас понимаем, что большое количество людей готовы сортировать и сдавать упаковку на переработку», – добавила она.
В «Магните» сообщили, что развивают сеть фандоматов с 2019 г. За каждую упаковку покупатель получает скидочный купон на следующую покупку.
В «Акорте» сказали «Ведомостям», что оценка перспектив развития в РФ сети фандоматов будет сделана в III квартале 2021 г. после завершения эксперимента по их установке, в котором уже участвуют некоторые ритейлеры.
Другие варианты вознаграждения за тару, – снижение платы за вывоз ТКО или перечисление средств на банковскую карту. Они также прорабатываются. По словам советника главы РЭО Михаила Панченко, плата за каждую единицу сданной тары может составлять от 1 до 5 руб. Но такие суммы, по его словам, возможно будет перечислять людям только после того, как произойдет отмена НДФЛ на доходы от сдачи вторсырья. «Рассчитываем, что правительство поддержит [эту] инициативу», – добавил Буцаев.
Успех проекта будет в первую очередь зависеть от того, насколько детально проработают локации для установки фандоматов, считает зампредседателя общественного совета при Минприроды Александр Закондырин. По его мнению, наиболее вероятные варианты расчетов с населением за сдачу банок и бутылок – оплата из собственных средств РЭО, полученных за счет доходов от реализации вторсырья (1 руб. за стеклянную банку или бутылку и 0,5 руб. за тару из пластика или алюминия), а также начисления бонусных баллов партнеров в рамках различных программ лояльности, которыми можно будет расплачиваться в торговых сетях. Но для этого нужно договориться с ритейлом, добавляет он. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что бонусные программы лояльности будут работать лучше, чем денежные выплаты за сдачу тары.
Закондырин добавил, что окупаемость проекта будет зависеть от того, понесут ли люди тару в фандоматы: «При оптимистичном сценарии окупится уже в первые несколько лет». РЭО до конца года, по его словам, планирует запустить около 2000 фандоматов в пилотных субъектах, и еще 5000 – в Московской области в первой половине следующего года. При таком темпе установки целевых показателей по объемам сбора тары можно будет достичь в установленные проектом сроки, считает он. Реалистичный срок – не менее восьми лет, возражает Михаил Бурмистров.