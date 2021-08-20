Минприроды предлагает запретить использование 28 одноразовых товаров в России

«Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — цитирует ТАСС Козлова. Среди них, в частности, ватные палочки и трубочки.