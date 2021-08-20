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Минприроды предлагает запретить использование 28 одноразовых товаров в России

Ведомости

Минприроды направило Минпромторгу предложение о запрете использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России, сообщил глава министерства Александр Козлов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — цитирует ТАСС Козлова. Среди них, в частности, ватные палочки и трубочки.

По словам министра, Минприроды ставит себе задачу отказаться за несколько лет от данной группы товаров. Он отметил, что каждому необходимо понять, что нет никакой проблемы в том, чтобы отказать от цветной бутылки, если она не перерабатывается совсем.

Ранее по теме: Абрамченко ответила на вопрос о возможном запрете ватных палочек

В мае в правительстве предложили запретить ватные палочки и одноразовую посуду и другие предметы, изготовленные из неперерабатываемых материалов. О подготовке такого законопроекта говорила вице-премьер Виктория Абрамченко. Под запрет, в частности, могут попасть ватные палочки, одноразовая посуда, цветной пластик, пластиковые трубочки. Позднее Абрамченко в интервью «России 24» пояснила, что запрещать ватные палочки не будут, так как из можно делать из другого сырья.

В июле 2018 г. Ленинградская область запретила использование одноразового пластика на праздничных мероприятиях, став первым регионом в России, который ввел подобные меры. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных