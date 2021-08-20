Минприроды предлагает запретить использование 28 одноразовых товаров в России
Минприроды направило Минпромторгу предложение о запрете использования 28 одноразовых видов упаковки и товаров в России, сообщил глава министерства Александр Козлов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы составили перечень, там порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу», — цитирует ТАСС Козлова. Среди них, в частности, ватные палочки и трубочки.
По словам министра, Минприроды ставит себе задачу отказаться за несколько лет от данной группы товаров. Он отметил, что каждому необходимо понять, что нет никакой проблемы в том, чтобы отказать от цветной бутылки, если она не перерабатывается совсем.
В мае в правительстве предложили запретить ватные палочки и одноразовую посуду и другие предметы, изготовленные из неперерабатываемых материалов. О подготовке такого законопроекта говорила вице-премьер Виктория Абрамченко. Под запрет, в частности, могут попасть ватные палочки, одноразовая посуда, цветной пластик, пластиковые трубочки. Позднее Абрамченко в интервью «России 24» пояснила, что запрещать ватные палочки не будут, так как из можно делать из другого сырья.
В июле 2018 г. Ленинградская область запретила использование одноразового пластика на праздничных мероприятиях, став первым регионом в России, который ввел подобные меры.