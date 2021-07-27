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Абрамченко ответила на вопрос о возможном запрете ватных палочек

Ведомости

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «России 24» пояснила, что в России не будут запрещать ватные палочки из-за использования для их производства неперерабатываемого пластика, их можно делать из другого сырья.

«И когда мы говорим о запрете трудноизвлекаемого пластика, мы в первую очередь говорим о пластике, ведь те же самые ватные палочки сегодня можно изготавливать из других видов сырья, это не обязательно пластик», — отметила Абрамченко.

Ранее она заявила, что правительство готовит поправки в законодательство, которые запретят использовать некоторые виды неперерабатываемого и трудноизвлекаемого пластика, например одноразовой посуды, пластиковых трубочек и ватных палочек.

Ранее министр природных ресурсов Александр Козлов говорил, что министерство разрабатывает перечень товаров и упаковки из пластика, которые нельзя переработать, чтобы впоследствии запретить их производство. В июле 2018 г. Ленинградская область запретила использование одноразового пластика на праздничных мероприятиях, став первым регионом в России, который ввел подобные меры. 

Ранее по теме: В правительстве предложили запретить ватные палочки и одноразовую посуду

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных