Абрамченко ответила на вопрос о возможном запрете ватных палочек
Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью «России 24» пояснила, что в России не будут запрещать ватные палочки из-за использования для их производства неперерабатываемого пластика, их можно делать из другого сырья.
«И когда мы говорим о запрете трудноизвлекаемого пластика, мы в первую очередь говорим о пластике, ведь те же самые ватные палочки сегодня можно изготавливать из других видов сырья, это не обязательно пластик», — отметила Абрамченко.
Ранее она заявила, что правительство готовит поправки в законодательство, которые запретят использовать некоторые виды неперерабатываемого и трудноизвлекаемого пластика, например одноразовой посуды, пластиковых трубочек и ватных палочек.
Ранее министр природных ресурсов Александр Козлов говорил, что министерство разрабатывает перечень товаров и упаковки из пластика, которые нельзя переработать, чтобы впоследствии запретить их производство. В июле 2018 г. Ленинградская область запретила использование одноразового пластика на праздничных мероприятиях, став первым регионом в России, который ввел подобные меры.