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В правительстве предложили запретить ватные палочки и одноразовую посуду

Ведомости

Правительство России готовит законопроект о запрете использования неперерабатываемых материалов. Под запрет в том числе попадут ватные палочки, одноразовая посуда, цветной пластик и пластиковые трубочки, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Абрамченко заявила, что правительство планирует привлекать в оборот до 50% вторичного сырья в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Это, по словам вице-премьера, должно привести к тому, что к 2030 г. объем захоронений отходов должен уменьшится в два раза.

Ранее министр природных ресурсов Александр Козлов говорил, что министерство разрабатывает перечень товаров и упаковки из пластика, которые нельзя переработать, чтобы впоследствии запретить их производство, писали «РИА Новости». В июле 2018 г. Ленинградская область запретила использование одноразового пластика на праздничных мероприятиях, став первым регионом в России, который отказался от пластика. 

Ранее по теме: На модернизацию мусорного оборудования в России запросили более 1 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных