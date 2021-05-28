В правительстве предложили запретить ватные палочки и одноразовую посуду

Абрамченко заявила, что правительство планирует привлекать в оборот до 50% вторичного сырья в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Это, по словам вице-премьера, должно привести к тому, что к 2030 г. объем захоронений отходов должен уменьшится в два раза.