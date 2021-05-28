В правительстве предложили запретить ватные палочки и одноразовую посуду
Правительство России готовит законопроект о запрете использования неперерабатываемых материалов. Под запрет в том числе попадут ватные палочки, одноразовая посуда, цветной пластик и пластиковые трубочки, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Абрамченко заявила, что правительство планирует привлекать в оборот до 50% вторичного сырья в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Это, по словам вице-премьера, должно привести к тому, что к 2030 г. объем захоронений отходов должен уменьшится в два раза.
Ранее министр природных ресурсов Александр Козлов говорил, что министерство разрабатывает перечень товаров и упаковки из пластика, которые нельзя переработать, чтобы впоследствии запретить их производство, писали «РИА Новости». В июле 2018 г. Ленинградская область запретила использование одноразового пластика на праздничных мероприятиях, став первым регионом в России, который отказался от пластика.