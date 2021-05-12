На модернизацию мусорного оборудования в России запросили более 1 млрд рублей
На модернизацию оборудования по переработке мусора в России до конца 2021 г. могут направить около 1,1 млрд руб. из федерального бюджета, сообщают «Известия» со ссылкой на финансово-экономическое обоснование субсидий Российского экологического оператора (РЭО), подготовленное по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.
Ранее Абрамченко попросила РЭО и Минприроды подготовить проект поддержки обновления мусорной инфраструктуры. Согласно обоснованию, сумма более 1 млрд руб. необходима для возмещения мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке или переработке отходов.
Как пояснил изданию руководитель РЭО Денис Буцаев, главной целью новых мер является повышение уровня внедрения раздельного сбора отходов в регионах и стимулирование компаний к переходу на современные экологичные технологии обработки и утилизации отходов без существенного роста тарифа.
«Все механизмы поддержки направлены на выполнение федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с отходами. Ключевые показатели к 2030 г. — сортировка 100% мусора и снижение на 50% количества отходов, направляемых на полигоны», — сказал Буцаев.
В апреле этого года Минэнерго предложило вдвое сократить число мусоросжигательных заводов. По мнению ведомства, проект строительства 25 мусоросжигательных теплоэлектростанций (МТЭС) в России избыточно.