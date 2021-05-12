На модернизацию мусорного оборудования в России запросили более 1 млрд рублей

На модернизацию оборудования по переработке мусора в России до конца 2021 г. могут направить около 1,1 млрд руб. из федерального бюджета, сообщают «Известия» со ссылкой на финансово-экономическое обоснование субсидий Российского экологического оператора (РЭО), подготовленное по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.