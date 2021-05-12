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На модернизацию мусорного оборудования в России запросили более 1 млрд рублей

Ведомости

На модернизацию оборудования по переработке мусора в России до конца 2021 г. могут направить около 1,1 млрд руб. из федерального бюджета, сообщают «Известия» со ссылкой на финансово-экономическое обоснование субсидий Российского экологического оператора (РЭО), подготовленное по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко.

Ранее Абрамченко попросила РЭО и Минприроды подготовить проект поддержки обновления мусорной инфраструктуры. Согласно обоснованию, сумма более 1 млрд руб. необходима для возмещения мусорным компаниям до 25% лизинга техники по сортировке или переработке отходов.

Как пояснил изданию руководитель РЭО Денис Буцаев, главной целью новых мер является повышение уровня внедрения раздельного сбора отходов в регионах и стимулирование компаний к переходу на современные экологичные технологии обработки и утилизации отходов без существенного роста тарифа.

«Все механизмы поддержки направлены на выполнение федерального проекта по формированию комплексной системы обращения с отходами. Ключевые показатели к 2030 г. — сортировка 100% мусора и снижение на 50% количества отходов, направляемых на полигоны», — сказал Буцаев.

В апреле этого года Минэнерго предложило вдвое сократить число мусоросжигательных заводов. По мнению ведомства, проект строительства 25 мусоросжигательных теплоэлектростанций (МТЭС) в России избыточно.

Ранее по теме: Минэнерго предложило вдвое сократить число мусоросжигательных заводов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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