Акции Zoom упали почти на 16% после публикации отчетности

Акции видеосервиса Zoom на премаркете 31 августа на бирже Nasdaq упали почти на 15,97% — до $292,02 за штуку, следует из данных площадки на 17:50 мск. Бумаги компании стали дешеветь еще на постмаркете 30 августа. Это произошло после публикации отчетности Zoom за второй квартал 2022 финансового года.