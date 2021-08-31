Акции Zoom упали почти на 16% после публикации отчетности
Акции видеосервиса Zoom на премаркете 31 августа на бирже Nasdaq упали почти на 15,97% — до $292,02 за штуку, следует из данных площадки на 17:50 мск. Бумаги компании стали дешеветь еще на постмаркете 30 августа. Это произошло после публикации отчетности Zoom за второй квартал 2022 финансового года.
Выручка компании выросла на 54% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года и достигла $1,022 млрд. По словам ведущего эксперта по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Оксаны Холоденко, доходы компании превысили консенсус-оценку аналитиков. Тем не менее, прогноз Zoom разочаровал инвесторов.
Так, в прошлом квартале выручка видеосервиса показала рост в 191%. При этом в следующем она увеличится лишь на 31%, прогнозируют в видеосервисе.
Чистая прибыль Zoom за второй квартал выросла в 1,7 раза. Она составила $317 млн против $186 млн за тот же период прошлого года.
Ранее Zoom отчитался о рекордном росте выручки за прошлый год. Она составила $2,65 млрд после $622,7 млн в 2020 финансовом году. Скорректированная прибыль компании выросла с $101,3 млн до $995,7 млн. Главный исполнительный директор компании Эрик Юань заявил, что в будущем финансовом году Zoom ожидает роста выручки до $3,76-3,78 млрд.